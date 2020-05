La Ville de Montréal se réjouit de la décision du Gouvernement du Canada d'interdire les armes d'assaut au pays





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal applaudit la décision du premier ministre Justin Trudeau d'interdire, dès aujourd'hui, la vente, l'achat, le transport, l'importation et l'utilisation des armes de type militaire au pays.

« Cela fait des décennies que la Ville de Montréal exhorte le gouvernement du Canada à agir pour bannir ce type d'armes, qui n'ont jamais eu leur place dans notre société. Malheureusement, ces armes ont trop souvent été utilisées lors de graves tragédies et de féminicides, comme ce fut le cas à Polytechnique il y a 30 ans déjà, à l'Université Concordia, au Collège Dawson, à la Grande Mosquée de Québec, ou, plus récemment, en Nouvelle-Écosse. On ne pouvait plus attendre avant d'entériner cette décision, que j'appuie sans réserve », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal a toujours joué un rôle de premier plan au pays dans la lutte contre la possession et l'utilisation des armes d'assaut. Rappelons qu'en 2018, le conseil municipal avait adopté à l'unanimité une résolution réitérant au gouvernement du Canada le besoin d'agir promptement afin d'interdire la possession de ce type d'armes.

« La pression ne pouvait pas incomber seulement aux municipalités, il fallait du leadership de la part du gouvernement du Canada afin que cette règlementation s'applique à la grandeur du pays. Je remercie le premier ministre, Justin Trudeau, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, le ministre de la Justice, David Lametti, et le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, pour leur proactivité dans ce dossier. J'invite maintenant l'ensemble des députés fédéraux à faire comme la Ville de Montréal et à appuyer pleinement cette mesure », a conclu la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Montréal invite maintenant le gouvernement à poursuivre sur sa lancée et à légiférer notamment pour interdire la possession privée, l'importation et la fabrication des armes de poing au Canada.

