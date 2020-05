COVID-19 - Les élus d'Ensemble Montréal de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles demandent des comptes





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir appris cette semaine que leur arrondissement était un « point chaud » de la pandémie de COVID-19 à Montréal, les quatre élus d'Ensemble Montréal de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles réclament de leur mairesse Caroline Bourgeois qu'elle mette en place rapidement une série de mesures afin d'endiguer la crise et de rassurer les citoyens.

« Il faut être proactifs; nous ne pouvons pas rester immobiles en attendant que la Direction de la santé publique nous dise quoi faire. Regardez dans l'arrondissement voisin de Montréal-Nord : grâce au leadership de leur mairesse Christine Black, ils ont pris le taureau par les cornes en s'attaquant de front à la pandémie chez eux », ont déclaré unanimement les élus Suzanne Décarie, Gilles Déziel et Richard Guay et Nathalie Pierre-Antoine.

Plus tôt cette semaine, Montréal-Nord, l'arrondissement le plus touché par la pandémie, a instauré de nouvelles mesures comme la distribution de milliers de masques, le déploiement d'une équipe de sensibilisation communautaire, des appels téléphoniques préventifs chez les personnes âgées qui ne vivent pas en résidence et une campagne d'affichage des consignes.

« À quand le même genre d'initiatives pour Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles? À quand une clinique de dépistage à Rivière-des-Prairies comme celle qui vient d'ouvrir pour les citoyens de Montréal-Nord? À quand une stratégie d'achat et de distribution de masques? Nous n'avons vu aucun plan de la part de la mairesse Bourgeois, et on nous transmet l'information au compte-gouttes. Il est temps qu'elle prenne ses responsabilités », ont conclu les élus.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 13:53 et diffusé par :