Rappel : la date limite pour déposer des réclamations dans le cadre de la faillite de Purdue Pharma L.P. est le 30 juin 2020

Le présent communiqué rappelle que le mardi 30 juin 2020, à 17 heures (heure de l'Est), est la date limite ou d'expiration pour déposer des réclamations dans le cadre de la faillite de Purdue Pharma L.P, une société en commandite étasunienne, son associé commandité et ses filiales, dont Imbrium Therapeutics L.P., Adlon Therapeutics L.P., Greenfield BioVentures L.P., Avrio Health L.P., Rhodes Technologies et Rhodes Pharmaceuticals L.P. (« Purdue »).

Quiconque pense avoir subi un préjudice du fait de Purdue ou de ses opioïdes sur ordonnance, tels que l'OxyContin, a le droit de déposer une réclamation mais perdra ce droit s'il ne dépose pas ladite réclamation avant la date d'expiration.

En déposant une réclamation, vous demandez à Purdue de vous verser un paiement ou une autre compensation. Parmi les exemples de demandes qui peuvent être déposées, on peut citer les réclamations alléguant une dépendance, une accoutumance, un décès imputable à une faute, une perte de salaire, une perte d'avantages liés à la relation conjugale pour des choses telles que l'éducation des enfants et la jouissance de la vie, ou le syndrome d'abstinence néonatale (parfois appelé « NAS »).

Les réclamations peuvent être déposées par vous-même, votre avocat, un tuteur légal, des survivants ou des parents de personnes décédées ou handicapées. Vous pouvez déposer une réclamation même si vous avez reçu un remboursement de l'assurance.

Selon le type de réclamation que vous déposez, il se peut que vous deviez remplir un formulaire de preuve de sinistre pour préjudice corporel et présenter des pièces justificatives. Ces formulaires de réclamation et les pièces justificatives seront tenus hautement confidentiels et ne seront pas mis à la disposition du public. Vous n'avez pas besoin d'avocat pour déposer une preuve de sinistre en votre nom.

De plus, les sociétés de personnes, les sociétés commerciales, les coentreprises, les trusts, les unités gouvernementales et les tribus amérindiennes peuvent également déposer une preuve de sinistre contre Purdue.

Vous trouverez les formulaires de preuve de sinistre ainsi qu'une liste complète des instructions sur la manière de présenter une réclamation sur www.PurduePharmaClaims.com. Vous y trouverez également une liste des opioïdes produits, commercialisés ou vendus par Purdue. Vous pouvez également demander un formulaire de réclamation par courrier, par courriel ou par téléphone :

