Henry's annonce ses plans de restructuration qui misent sur une stratégie pour l'avenir





TORONTO, le 1er mai 2020 /CNW/ - Henry's, une division de Cranbrook Glen Enterprises Ltd, a annoncé aujourd'hui une restructuration stratégique qui lui permettra d'améliorer l'efficience au sein de l'entreprise et d'assurer son succès pour l'avenir, après la pandémie.

Dans le cadre de cette restructuration, l'entreprise a demandé la protection de ses créanciers en présentant un avis d'intention de déposer une proposition (« avis d'intention ») et procédera à une réorganisation de ses affaires commerciales afin d'être en meilleure position pour l'avenir. Henry's prévoit fermer sept de ses magasins et continuera de se concentrer sur ses opérations de commerce électronique. L'entreprise rouvrira ses 22 autres magasins au Canada lorsque la situation liée à la COVID-19 le permettra. L'entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer le succès à long terme de ses affaires, de ses clients, de ses employés et de ses fournisseurs.

« Les effets de la COVID-19 sur l'économie sont sans précédent. L'industrie canadienne du commerce de détail compte parmi les secteurs les plus touchés et Henry's a souffert de ses impacts. Nous avons fermé nos emplacements physiques pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés pendant la pandémie, ce qui a eu un impact important sur les ventes, alors que nous devions continuer d'assumer les coûts reliés à l'exploitation », a souligné Gillian Stein, directrice générale de Henry's.

« Compte tenu de la réalité actuelle, nous voulions agir promptement et de façon décisive afin d'améliorer l'efficience de nos affaires et être fins prêts à redémarrer dès que la vie au Canada aura repris son cours normal. En procédant à une restructuration de notre entreprise et en effectuant ces changements importants, nous sommes convaincus que Henry's sortira de cette crise plus fort, mieux positionné et mieux à même de préserver des emplois au Canada et de soutenir la communauté créative du Canada. »

L'annonce d'aujourd'hui ne devrait pas avoir d'incidence pour les consommateurs, puisque le site henrys.com demeure opérationnel et les 22 autres magasins au Canada rouvriront lorsque la crise de la COVID-19 le permettra. Les cartes-cadeaux pourront toujours être échangées, toutes les garanties du magasin seront respectées et les activités de ventes se poursuivront. Nous encourageons ceux et celles qui habitent dans les secteurs où les magasins Henry's seront fermés (Coquitlam, Langley et Victoria en Colombie-Britannique, et Brampton, Markham, Nepean et Sudbury en Ontario), à visiter henrys.com, qui poursuit ses activités, ou l'un de nos 22 autres magasins qui seront rouverts lorsque la situation liée à la COVID-19 le permettra.

« Bien que nous ayons été dans l'obligation de prendre des décisions difficiles dans un contexte éprouvant pour un grand nombre d'entreprises détenues et exploitées par des Canadiens, je suis convaincue qu'en effectuant ces changements, Henry's pourra poursuivre notre tradition de plus de 100 ans à servir les Canadiens et à soutenir la communauté créative. »

À propos de Henry's

Henry's, une compagnie familiale fière de ses racines canadiennes, a ouvert ses portes en 1909 pour devenir le détaillant principal d'imagerie numérique spécialisée au Canada. Avec des magasins implantés dans l'ouest et le centre du pays, la force de la bannière réside dans ses activités B2B et son commerce électronique. Précurseur en matière de nouvelles technologies, Henry's a su bâtir sa réputation grâce à un service à la clientèle primé, du matériel photo, vidéo et des accessoires de dernier cri ainsi que pour son service de création de contenu web distingué. Avec plus de 15 000 produits d'imagerie en provenance des grandes marques de l'industrie et des experts passionnés, Henry's est la référence de la communauté créative du Canada. Pour en savoir plus, visitez henrys.com.

SOURCE Henry's

