Avis aux médias - La SCHL s'apprête à publier son rapport annuel de 2019





OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - La SCHL publiera son rapport annuel 2019 le mardi 5 mai à 13 h 30 (heure de l'Est), en même temps qu'elle tiendra son assemblée publique annuelle.

Le rapport annuel souligne les réalisations de la dernière année, y compris les mesures prises par chacun des secteurs d'activité afin que la SCHL maintienne son statut d'organisation très performante tout en offrant des services de grande valeur et des programmes importants pour les Canadiens.

Par souci de transparence accrue et pour accroître son offre de données, la SCHL publiera également ses suppléments d'information sur les activités d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire pour le trimestre clos le 31 décembre 2019.

Le contenu du rapport annuel sera présenté lors d'une téléconférence, à 13 h 30 (heure de l'Est). Pour participer à cette téléconférence bilingue, veuillez composer le :

1-888-394-8218

Il sera aussi possible d'assister à la webdiffusion. Veuillez noter que les participants pourront seulement écouter ou visionner la téléconférence. Les médias devront se brancher à la téléconférence pour participer à la séance de questions et réponses. Il est possible de s'inscrire à l'avance à la webdiffusion puis d'y accéder le jour de la téléconférence en cliquant sur ce lien :

https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1304805&tp_key=08a241c8f9

Le Rapport annuel et les Suppléments d'information seront disponibles à compter de 13 h 30 (heure de l'Est) à : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/about-cmhc/corporate-reporting/cmhc-annual-report

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 13:00 et diffusé par :