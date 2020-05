Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois du patrimoine juif canadien





Mai est le Mois du patrimoine juif canadien

GATINEAU, QC, le 1er mai 2020 /CNW/ - En mai, nous observons pour la troisième année le Mois du patrimoine juif canadien, moment tout indiqué pour mettre en lumière la culture, la foi et l'histoire des Juifs au Canada.

On retrouve au Canada la quatrième plus grande communauté juive au monde. Même si mai 2020 sera différent en raison de la COVID-19, nous pouvons quand même souligner l'importante contribution de nos concitoyens juifs au tissu social, économique, politique et culturel du Canada, en plus de saluer le courage et la force dont ils ont fait preuve tout au long de l'histoire.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je crois qu'une société qui est inclusive et diversifiée est une société forte. Les Canadiens et Canadiennes doivent faire front commun contre l'antisémitisme et la discrimination sous toutes ses formes, qu'ils se produisent en ligne, dans nos lieux de travail ou dans nos communautés.

Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur l'histoire et les réalisations des Juifs au Canada grâce aux récits de notre passé, de notre présent et de notre avenir.

