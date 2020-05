Pandémie de la COVID-19 - Nouveau report des élections partielles au Québec





QUÉBEC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte actuel, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, responsable de l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), demande de reporter à nouveau tout vote par anticipation ou tout scrutin électoral jusqu'au 26 juin 2020.

Rappelons qu'au total, 43 élections partielles sont visées et que la réévaluation de leur report était prévue le 26 avril 2020. La situation sera reconsidérée en juin en ce qui concerne les modalités de reprise des élections, y compris les dates de scrutin. D'ici ce temps, les présidents d'élection ne doivent pas publier de nouvel avis.

Citation :

« Bien que nous procédons à un retour progressif vers la vie normale, je demande à ce que tout vote par anticipation ou scrutin électoral soient à nouveau reportés, et ce, jusqu'au 26 juin 2020. Nous devons continuer d'éviter les rassemblements et protéger la santé des électeurs et du personnel électoral. Je remercie à l'avance tous les acteurs impliqués pour leur collaboration. »

Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Les représentants des municipalités et des organismes municipaux ainsi que la population sont invités à consulter le quebec.ca/coronavirus ou le www.mamh.gouv.qc.ca pour obtenir des réponses à leurs questions concernant la COVID-19. Il est également possible d'obtenir de l'information en appelant au 1 877 644-4545.

ANNEXE

Rappel des 43 élections partielles annulées ou dont les procédures électorales ont été annulées depuis le 14 mars 2020*

Nom de la municipalité Date du scrutin Montréal 2020-03-15 Saint-Aimé-des-Lacs 2020-03-15 L'Isle-Verte 2020-03-15 Saint-Michel-du-Squatec 2020-03-15 Notre-Dame-de-la-Merci 2020-03-15 Saint-Stanislas-de-Kostka 2020-03-15 Lochaber-Partie-Ouest 2020-03-22 Brome 2020-03-22 Saint-Jean-de-Cherbourg 2020-03-22 Saint-Damien 2020-03-22 La Martre 2020-03-22 Vaudreuil-sur-le-Lac 2020-03-29 Godmanchester 2020-03-29 La Visitation-de-l'Île-Dupas 2020-03-29 Léry 2020-03-29 Waterloo 2020-03-29 Côte-Saint-Luc 2020-04-05 Rivière-Beaudette 2020-04-05 Saint-Urbain-Premier 2020-04-05 Saint-Isidore-de-Clifton 2020-04-05 Saint-Louis-de-Gonzague 2020-04-26 Armagh 2020-04-26 Sainte-Anne-du-Lac 2020-04-26 Saint-Camille 2020-04-26 Saint-Norbert-d'Arthabaska 2020-04-26 Mont-Laurier 2020-04-26 La Bostonnais 2020-04-26 Val-Alain 2020-04-26 Hudson 2020-04-26 Sainte-Sophie-de-Lévrard 2020-04-26 Beauharnois* 2020-05-03 Drummondville* 2020-05-03 Notre-Dame-du-Laus* 2020-05-03 Rouyn-Noranda* 2020-05-03 Sainte-Brigitte-des-Saults* 2020-05-03 Saint-Juste-du-Lac* 2020-05-03 Saint-Malo* 2020-05-03 Saint-Siméon* 2020-05-03 Témiscouata-sur-le-Lac* 2020-05-17 Saint-Lazare* 2020-05-31 Longueuil** 2020-06-14 Mont-Saint-Hilaire** 2020-06-14 Otterburn Park** 2020-06-14

* Municipalité dont les procédures électorales ont été annulées, mais qui n'était pas en période électorale au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM).

** La Ville n'avait pas donné son avis d'élection et sa période électorale n'était pas commencée. Toutefois, il s'agit d'une Ville régie par le chap. XIII de la LERM. Pour cette raison, à la suite d'une vacance, une personne pourrait se présenter comme candidate indépendante (article 400.1, LERM). Pour ce motif, la Ville figure à la présente liste, et ce, même si aucune procédure électorale n'a été annulée.

