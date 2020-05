BlueParrott présente le casque sans fil de nouvelle génération B450-XT





Le nouveau casque offre une durabilité conforme à la norme IP54 d'indice de protection, un confort amélioré et un connecteur USB-C pratique pour le chargement

LOWELL, Massachusetts, 1er mai 2020 /CNW/ -- BlueParrott, un chef de file dans la technologie des casques sans fil, présente aujourd'hui le casque de nouvelle génération B450-XT BluetoothMD avec suppression de bruit, conçu pour des appels de qualité supérieure dans des environnements très bruyants. Doté d'un confort et d'une durabilité accrus ainsi que d'options de chargement et de mise à jour du micrologiciel plus souples, le casque amélioré est conçu pour répondre aux exigences de la vie numérique mobile.

Le B450-XT est l'un des casques de BlueParrott parmi les plus populaires à ce jour et ce modèle de nouvelle génération répond à deux caractéristiques essentielles pour les utilisateurs : le confort et la durabilité. Le nouveau casque B450-XT offre un confort amélioré grâce à son bandeau rembourré et sa grande oreillette coussinée pour une utilisation tout au long de la journée. Le casque d'écoute est encore plus résistant, avec un indice IP54 pour la protection contre la poussière et l'humidité dans les environnements les plus difficiles, et est désormais livrée avec un connecteur USB-C pour simplifier le chargement des appareils. Le nouveau casque permet également des mises à jour faciles du micrologiciel lors des déplacements grâce à l'application BlueParrott et dispose de la technologie Bluetooth 5.0 pour une meilleure connectivité entre les appareils.

S'appuyant sur le succès du B450-XT original, le casque présente également toutes les caractéristiques standard de BlueParrott, notamment une suppression des bruits à la pointe de la technologie qui bloque 96 % des bruits de fond et jusqu'à 24 heures de temps de conversation. Grâce au VoiceControlMC de BlueParrott, les utilisateurs peuvent répondre ou rejeter des appels en utilisant uniquement leur voix, ce qui leur permet de bénéficier d'une expérience mains libres. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le casque en utilisant le bouton Parrott ButtonMC exclusif pour accéder d'une seule touche aux fonctions et applications favorites.

«?Ceux qui travaillent dans des environnements très bruyants et à mobilité élevée ne devraient pas avoir à choisir entre prendre des appels et toute autre action que leur travail implique?», a déclaré Urban Gillis, directeur de BlueParrott pour l'Amérique du Nord, «?Nous avons créé la prochaine génération de B450-XT pour fournir la suppression du bruit, la qualité des appels, la durabilité, le confort et la commodité dont ces personnes ont besoin pour rester connectées durant leurs déplacements.?»

Les casques BlueParrott offrent des caractéristiques de qualité et sont intégrés et pris en charge par les principaux appareils compatibles Bluetooth. Les caractéristiques suivantes sont incluses dans le nouveau B450-XT :

Suppression du bruit à la pointe de la technologie

Jusqu'à 24 heures de temps de conversation

Bouton Parrott Button MC personnalisable

personnalisable Conception robuste avec indice de protection IP54

Chargement par connecteur USB-C

Bandeau rembourré et large oreillette coussinée

Commandes vocales (VoiceControl MC )

) Portée sans fil jusqu'à 100 mètres/300 pieds

Grands boutons faciles à utiliser

Obtenez les dernières fonctionnalités du casque grâce à l'application BlueParrott

Prix et disponibilité

Le BlueParrott B450-XT sera offert en précommande le 1er mai au prix de 169,99 dollars américains et de 229,99 dollars canadiens sur http://www.blueparrott.com. Ils seront mis en vente chez Amazon, Best Buy et dans les centres de voyages nord-américains à partir du 1er juin.

À propos de BlueParrott

BlueParrottMD, une marque de GN Audio, est un chef de file de sa catégorie dans le domaine des casques performants pour les environnements de travail les plus bruyants et les plus exigeants. Aidant les professionnels en mouvement de la fabrication et de l'entreposage à rester connectés, la gamme d'appareils BlueParrottMD est depuis longtemps la préférée des conducteurs de camions professionnels et des utilisateurs industriels et a fait ses preuves pour répondre aux exigences de tout lieu de travail. Les appareils BluetoothMD de la gamme de

BlueParrott répondent aux normes mondiales les plus élevées en matière de qualité des produits et de service, et bénéficient des meilleures garanties de l'industrie.

GN Audio fait partie du groupe GN présent dans plus de 90 pays et bénéficiant de près de 150 ans d'expérience en matière d'innovation, de fiabilité et de simplicité d'utilisation. Entreprise cotée au Nasdaq de Copenhague fondée en 1869 et employant plus de 5?000 personnes, GN améliore le son de la vie.

