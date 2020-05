Centraide du Grand Montréal lance le Radar





Un nouvel outil pour informer la population sur les besoins des plus vulnérables et pour éclairer la prise de décision des partenaires financiers

MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal innove en lançant une édition spéciale COVID-19 du Radar, une carte numérique et collaborative rendant disponible à la population et aux acteurs locaux la liste de tous les organismes d'aide alimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en service ou non en temps de crise.

Cette carte permet non seulement de faire l'adéquation entre les besoins d'un quartier et les organismes qui y répondent, mais aussi de partager efficacement l'information sur les organismes auprès de la population, des partenaires financiers et des décideurs. L'ajout de variables sociodémographiques et de fonctionnalités techniques sera effectué au fur et à mesure que l'outil se développera afin d'affiner les analyses des enjeux liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale.

Le Radar est un projet collaboratif pancanadien mené conjointement par Centraide du Grand Montréal, United Way Calgary and Area et United Way Greater Toronto. Il est la première composante d'une série d'innovations technologiques développées depuis deux ans par les Centraide United Way pour appuyer la transformation numérique des secteurs sociocommunautaire et philanthropique. L'outil permet aux professionnels et intervenants de ces secteurs, ainsi qu'aux autres partenaires financiers de prendre en compte l'ensemble des organismes et des enjeux sociaux afin d'arrimer et d'optimiser les soutiens financiers.

La force du Radar émane du croisement des informations suivantes :

Les données du 211, un service d'info-référence qui offre une base de données à jour de tous les organismes sur le terrain;

Les plus récentes données sociodémographiques de Statistique Canada et d'Environics à différentes échelles (quartiers, villes, villages, MRC, etc.);

Les sommes versées aux organismes par tous les partenaires financiers.

« Notre objectif est de colliger l'information et de la rendre accessible à tous, plus particulièrement aux partenaires et acteurs sociocommunautaires. Grâce au Radar, nous pourrons mieux constater les écarts de financement et ajuster nos investissements en fonction des besoins prioritaires. Par exemple, nous pourrons identifier des quartiers où peu de services sont offerts malgré une forte demande et un taux de pauvreté important », a mentionné Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

La version COVID-19 du Radar met en lumière les organismes en sécurité alimentaire, lesquels ont connu une augmentation fulgurante des demandes depuis les débuts de la crise sanitaire. Les organismes liés à d'autres enjeux sociaux, tels le logement, la santé mentale, la réussite éducative des jeunes, s'ajouteront graduellement aux versions subséquentes du Radar. Les données provenant d'autres grandes villes canadiennes, comme Calgary, Toronto et Vancouver seront bientôt disponibles. Les informations pour l'ensemble du Québec seront publiées dès que le service 211 sera offert dans toutes les régions.

Cette première version du Radar a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Fondation Lucie et André Chagnon. Elle a été développée avec la généreuse collaboration d'Esri Canada, une entreprise de solutions de système d'information géographique.

À ce jour, Centraide du Grand Montréal est fier de pouvoir compter sur la collaboration des organisations suivantes :

Arrondissement de Montréal-Nord

Club des petits déjeuners

Fondation de la famille Pathy

Fondation du Grand Montréal

Fondation Lucie et André Chagnon

Fondation McConnell

L'édition spéciale COVID-19 du Radar est accessible à tous à l'adresse suivante : centraide-mtl.org/fr/covid-19/radar-centraide-united-way

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Les personnes démunies qui ne savent pas vers qui se tourner peuvent contacter la ligne téléphonique 211 ou visiter le 211.qc.ca. Ces plateformes les aiguilleront vers les meilleures ressources selon leurs besoins. Pour plus de détails : visitez le centraide-mtl.org, suivez-nous sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) ou abonnez-vous à notre infolettre.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

