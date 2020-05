La Banque Nationale déploie des mesures d'aide pour ses clients touchés par les inondations dans la région de Fort McMurray





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce la mise en place d'une série de mesures pour venir en aide à ses clients particuliers et entreprises touchés par les inondations printanières qui ont cours dans la région de Fort McMurray, en Alberta.

Des employés de la Banque identifient présentement les clients potentiellement affectés par la situation et communiqueront proactivement avec ceux-ci au cours des prochains jours.

Les clients touchés ayant des besoins plus urgents sont invités à joindre le service à la clientèle au 1 888 835-6281 ou encore à contacter leur succursale. Il est toutefois possible que le délai d'attente au téléphone soit plus important qu'à l'habitude en raison du contexte exceptionnel lié à la COVID-19.

Parmi les mesures d'aide prévues :

Report de versements sur les prêts personnels

Report de versements de capital et intérêt sur les prêts hypothécaires personnels

Ententes personnalisées, au cas par cas, pour nos clients commerciaux touchés

Citation :

« Nous sommes touchés par la situation exceptionnelle que vivent actuellement les résidents de la région de Fort McMurray en Alberta. Ceux-ci sont maintenant affectés par la crue des eaux, explique Lucie Blanchet, première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale. Nous voulons aider nos clients touchés en leur offrant des mesures de soutien adaptées. C'est pourquoi nous communiquerons proactivement avec eux. »

