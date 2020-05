KPS Capital Partners se porte acquéreur des solutions de tiges de levage Lufkin auprès de Baker Hughes





La marque leader du secteur des solutions globales de tiges de levage devient une entreprise indépendante

NEW YORK, 1er mai 2020 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir Lufkin (« Lufkin » ou la « société »), plus précisément l'activité englobant ses solutions de tiges de levage, auprès de Baker Hughes (NYSE : BKR).

Lufkin, fondée en 1902, fut reprise en 2013 par la division Oil & Gas de General Electric, qui, en 2017, a ensuite fusionné avec Baker Hughes, Inc.

Lufkin, établie à Missouri City, au Texas, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, technologies, services et solutions auxiliaires de tiges de levage, notamment des équipements de contrôle et d'optimisation automatisés ainsi que des logiciels pour les équipements à tige de levage destinés à l'industrie pétrolière et gazière. S'appuyant sur son leadership dans l'industrie, et ce, depuis plus de 100 ans, Lufkin, fabrique une gamme complète d'unités de pompage de surface, de pompes à tige aspirante de forage et de systèmes d'automatisation dans six usines de fabrication et d'assemblage à travers le monde. De plus, offrant des prestations de services de grande ampleur, Lufkin dessert tous les marchés critiques des tiges de levage du monde entier.

À la clôture de la transaction, les actifs de Lufkin constituant l'activité des tiges de levage, y compris les droits de marque, les installations, la propriété intellectuelle et le personnel, seront transférés à une filiale de KPS. L'activité de Lufkin dans le domaine du transport d'électricité restera dans le portefeuille de Baker Hughes et ne fait pas partie de la transaction avec KPS.

Michael Psaros, cofondateur et codirecteur de KPS, a commenté : « Nous sommes ravis de créer une Lufkin indépendante. KPS entend bâtir une plateforme énergétique performante en s'appuyant sur la marque légendaire qu'est Lufkin, sa réputation inégalée en termes de fiabilité, sa technologie supérieure et sa présence mondiale. La dislocation historique des marchés actuels de l'énergie, au niveau tant mondial que national, a engendré une possibilité d'investissement inédite pour un investisseur comme KPS. Ryan Baker, associé chez KPS, dirigera une équipe chargée d'acquérir, en partenariat avec l'équipe de direction de Lufkin, des technologies et des produits complémentaires au service du secteur en amont de l'industrie énergétique. Lufkin en bénéficiera du fait qu'elle est une entreprise sans dette et a accès aux ressources financières très importantes de KPS. »

Andy Cordova, directeur général chez Baker Hughes responsable des solutions de tiges de levage, a déclaré : « Nous sommes confiants à l'égard de notre avenir en tant que société indépendante appartenant à KPS. KPS est un partenaire idéal qui a fait ses preuves depuis des décennies en ayant su créer et développer des entreprises de premier plan dans l'industrie. La plateforme mondiale de KPS, son engagement en faveur de l'excellence de la fabrication et ses ressources financières importantes apporteront à Lufkin de quoi accélérer sa croissance et investir dans la revalorisation des technologies et des procédés à l'intention de nos clients, tout en renforçant notre réputation bien établie en termes de technologie de pointe, de qualité et de service client. »

La transaction devrait être finalisée à la mi-2020, sous réserve des conditions de clôture et des approbations habituelles.

Simmons Energy, une division de Piper Sandler & Co., a agi à titre de conseiller et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de KPS et de ses affiliées. Citi and Tudor, Pickering, Holt & Co. ont agi en tant que conseillers financiers tandis que King & Spalding International LLP ont servi de conseiller juridique auprès de Baker Hughes.

À propos de Lufkin

Lufkin, établie à Missouri City, au Texas, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, technologies, services et solutions auxiliaires de tiges de levage, notamment des équipements de contrôle et d'optimisation automatisés ainsi que des logiciels pour les équipements à tige de levage destinés à l'industrie pétrolière et gazière. S'appuyant sur son leadership dans l'industrie, et ce, depuis plus de 100 ans, Lufkin, qui dispose de six usines de fabrication et d'assemblage dans le monde entier, fabrique une gamme complète d'unités de pompage de surface, de pompes à tige aspirante de forage et de systèmes d'automatisation. De plus, offrant des prestations de services de grande ampleur, Lufkin dessert tous les marchés critiques des tiges de levage du monde entier. Pour en savoir plus sur Lufkin, consultez le site www.bhge.com/upstream/production-optimization/artificial-lift/rod-lift-systems.

À propos de KPS Capital Partners

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire de KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont l'actif sous gestion s'élève à environ 11,7 milliards de dollars (au 31 décembre 2019). Depuis plus de deux décennies, KPS et ses partenaires travaillent exclusivement dans le but de réaliser une importante plus-value en capital en prenant des participations majoritaires dans des sociétés industrielles et manufacturières exerçant leur activité dans des secteurs des plus variés, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de façon constructive avec des équipes de gestion talentueuses, ceci afin d'améliorer les activités d'une part et, d'autre part, de générer des rendements d'investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés de portefeuille plutôt qu'en s'appuyant principalement sur un levier financier. Les sociétés de portefeuille des fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel cumulatif de près de 8,4 milliards de dollars, exploitent 143 sites de production dans 26 pays et comptent environ 28 000 employés directement ou par le biais de coentreprises dans le monde entier (au 31 décembre 2019). La stratégie de placement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

SOURCE KPS Capital Partners, LP

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 11:13 et diffusé par :