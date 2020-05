Kraft Heinz Canada approvisionne les banques alimentaires et équipe les travailleurs de première ligne d'EPI pour soutenir les Canadiens lors de la COVID-19





Le Projet Garde-manger de Kraft Heinz s'associe à Banques alimentaires Canada pour offrir un million de repas aux personnes touchées par la pandémie

TORONTO, le 1er mai 2020 /CNW/ - Kraft Heinz Canada est heureuse d'annoncer le lancement du Projet Garde-manger de Kraft Heinz, une nouvelle initiative visant à soutenir les banques alimentaires du Canada, qui fera don d'un million de repas et d'équipement de protection individuelle (EPI) pour ceux qui travaillent en première ligne dans les banques alimentaires canadiennes. Kraft Heinz Canada a une longue tradition de soutien aux communautés saines et cet engagement indispensable contribuera à perpétuer cet héritage en permettant aux Canadiens dans le besoin d'avoir de la nourriture sur leur table pendant COVID-19.

« Kraft Heinz est fière d'être présente dans les garde-manger du Canada, et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de veiller à ce que les Canadiens reçoivent la nourriture dont ils ont besoin pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada. « Nous sommes avec vous, Canada, et nous espérons que notre don permettra non seulement de soutenir les familles dans le besoin, mais aussi d'améliorer la sécurité des travailleurs de première ligne qui donnent de leur temps à leur banque alimentaire locale. »

Le Projet Garde-manger de Kraft Heinz marque un autre chapitre dans l'histoire du soutien de Kraft Heinz aux banques alimentaires au Canada. Au cours des trois dernières années seulement, Kraft Heinz a fièrement fourni 28 millions de dollars canadiens en dons de nourriture aux communautés dans le besoin partout au Canada. À l'échelle mondiale, la Kraft Heinz Company s'engage à verser 12 millions de dollars pour soutenir les banques alimentaires du monde entier dans les communautés touchées par la pandémie.

« Le soutien que nous recevons, de la part de Canadiens et d'organisations comme Kraft Heinz, est essentiel pour approvisionner les étagères de nos banques alimentaires et nourrir nos communautés pendant cette période d'instabilité », a déclaré Chris Hatch, PDG de Banques alimentaires Canada. « La fourniture d'équipements de protection individuelle n'est pas seulement nécessaire, mais communique aussi au personnel et aux bénévoles des banques alimentaires que nous nous soucions de votre sécurité et nous sommes là pour vous, afin que vous puissiez être là pour ceux qui en ont besoin. »

À titre de la plus grande entreprise alimentaire du pays, Kraft Heinz Canada est heureuse d'annoncer que cette initiative est soutenue par les efforts de plus de 1 400 employés, qui font des heures supplémentaires pour s'assurer que la production répond à la demande des épiceries et des banques alimentaires. La production de l'usine Kraft Heinz Canada de Mont-Royal fonctionne maintenant en continu, jour et nuit, dans le but de fournir suffisamment de nourriture pour aider à nourrir tous les Canadiens.

« L'augmentation de la production et le dévouement des employés de notre usine montrent vraiment à quel point la culture de redonner à la communauté est importante pour nous, de la haute direction à notre personnel d'usine, a déclaré Danielle Nguyen, directrice de l'usine de Kraft Heinz Canada. « Certains de nos employés ont même offerts de sortir de leur retraite pour soutenir la production et les Canadiens en cette période de besoin. »

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

Kraft Heinz Canada est la principale entreprise d'aliments et de boissons du pays et est une filiale de la Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). La Kraft Heinz Company fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité auxquels les consommateurs font confiance pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits Kraft Heinz Canada sont présents dans plus de 97 % des foyers canadiens. Les marques emblématiques de l'entreprise incluent le beurre d'arachide Kraft, le ketchup Heinz, ABC, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renée's, Jell-O, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada s'engage à agir de manière responsable envers nos gens et notre planète tout en assurant la santé financière de notre entreprise. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.kraftheinzcompany.com. Nos initiatives Place aux jeux Kraft Heinz et Kraft Hockeyville ont investi plus de 7,7 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de jeu et les installations sportives dans 187 communautés partout au Canada. Nous nous associons également aux banques alimentaires pour accroître la distribution de nourriture et l'accès aux aliments frais dans le système canadien de banques alimentaires d'urgence. Pour en apprendre davantage, veuillez visiter www.kraftheinzcompany.com.

À PROPOS DE BANQUES ALIMENTAIRES CANADA

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir celle de demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada d'un océan à l'autre. Pendant 40 ans, les banques alimentaires se sont consacrées à aider les Canadiens vivant en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires se regroupent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui - l'année dernière - ont effectué 1,1 million de visites à ces organismes en un mois seulement, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des dix dernières années, notre système a fourni et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 70 millions de dollars de financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer les capacités locales - tout en plaidant pour la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffrira de faim. Visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

SOURCE Kraft Heinz Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 11:05 et diffusé par :