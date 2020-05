Les propriétaires de maison sont exhortés à protéger leur propriété contre les feux de forêt





Une coalition formée d'organismes sans but lucratif, de gouvernements provinciaux et territoriaux et de Co-operators soutient une action pancanadienne visant à rendre les propriétés et les collectivités FireSmartMD

EDMONTON, le 1er mai 2020 /CNW/ - Même si les Canadiens agiront différemment ce printemps et cet été, les feux de forêt demeurent une menace constante.

FireSmart Canada et ses partenaires souligneront le 2 mai la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt sur les réseaux sociaux et autres plateformes.

Plutôt que d'organiser des opérations de nettoyage du quartier, les propriétaires sont invités cette année à protéger leur propriété contre les feux de forêt en adoptant à la maison des pratiques FireSmart, dont l'entretien ou l'enlèvement de végétation morte ou combustible, l'aménagement paysager résilient aux incendies de forêt et l'utilisation de matériaux de toiture résistants au feu. (Consulter les conseils et ressources supplémentaires plus bas.)

Le 2 mai correspond au 5e anniversaire de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt. En cette journée, des groupes de voisins participeraient en temps normal aux efforts collectifs de réduction du risque pour mieux protéger leurs propriétés et leur milieu en prévision de la saison des feux de forêt.

Cette année, 160 candidatures ont été retenues, mais les activités prendront une tout autre forme afin de respecter les mesures de distanciation physique.

Lorsqu'il sera possible de le faire sécuritairement, les candidats retenus recevront 500 $ pour organiser des activités dans le cadre de la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt par l'intermédiaire d'un programme national offert par FireSmartMD Canada en collaboration avec Co-operators, la National Fire Protection Association (NFPA), l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et les provinces et territoires de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires du Nord-Ouest.

« Nous avons créé la Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt pour sensibiliser les gens à la protection contre les feux de forêt et pour concrétiser des idées qui contribueront à changer les choses », soutient Ray Ault, directeur général de FireSmartMD Canada. « L'urgence de santé publique à l'échelle internationale nous empêche de tenir le 2 mai des activités de groupe, mais les propriétaires peuvent tout de même prendre des mesures de précaution pour réduire les risques d'incendie autour de leur propriété. »

Jusqu'à ce qu'il soit possible de tenir des événements en personne, les services d'incendie, les groupes communautaires et tous les autres Canadiens sont invités à adopter des pratiques FireSmartMD à la maison.

Lisa Guglietti, première vice-présidente et cheffe de l'exploitation de Co-operators, affirme qu'il est essentiel que les efforts de sensibilisation et de prévention en la matière demeurent vigoureux.

« Même si la distanciation physique fait désormais partie de notre nouvelle réalité, les risques de feux de forêt continuent de poser une menace importante à travers le pays », précise-t-elle. « La saison des feux de forêt dure plus longtemps et gagne en gravité. Les Canadiens et nos collectivités sont de plus en plus conscients de leur incidence sur le plan financier, social et émotionnel. De concert avec les gouvernements, les assureurs et tous les Canadiens, nous devons poursuivre nos efforts coordonnés d'atténuation pour concevoir des collectivités résilientes et veiller à leur maintien. »

Pratiques FireSmart pour les propriétaires de résidence :

Consultez gratuitement le guide en ligne FireSmart Begins at Home (en anglais seulement).

(en anglais seulement). Téléchargez l'application FireSmart Begins at Home et remplissez l'évaluation de votre propriété.

Raclez et enlevez les feuilles mortes et les débris dans un périmètre de 1,5 m des fondations de votre propriété. Si le temps vous le permet, continuez pour créer une zone ininflammable d'un rayon de 10 m autour de celle-ci. Jetez les débris recueillis dans des bennes à ordures appropriées.

des fondations de votre propriété. Si le temps vous le permet, continuez pour créer une zone ininflammable d'un rayon de autour de celle-ci. Jetez les débris recueillis dans des bennes à ordures appropriées. Enlevez les débris se trouvant sur le toit et dans les gouttières et veillez à maintenir une zone exempte de végétation combustible de 1,5 m .

. Sortez votre ruban à mesurer pour vérifier la proximité des cordes de bois par rapport à la maison. Si celles-ci sont à moins de 10 m , déplacez-les à au moins 10 mètres de toute construction.

, déplacez-les à au moins 10 mètres de toute construction. Balayez les galeries et les terrasses afin d'enlever les feuilles et les débris combustibles. Passez le râteau sous les terrasses, galeries, remises et structures de jeu.

Tondez la pelouse à une hauteur de 10 cm ou moins.

Retirez les articles entreposés sous les terrasses et les galeries et placez-les dans une remise, un garage ou au sous-sol. Les contenants d'essence et les bonbonnes de propane portatives ne devraient jamais être entreposés à l'intérieur; gardez-les loin de la maison.

À propos de FireSmart Canada :

FireSmartMD Canada est un programme national de premier plan visant à aider les Canadiens à réduire les risques d'incendie pour leur propriété et accroître leur résilience face à cette menace grâce à des solutions communautaires. Le programme est administré par l'association Partners in Protection, un regroupement sans but lucratif de spécialistes qui représentent les gouvernements fédéral et provinciaux, des communautés autochtones, le secteur privé, les services d'incendie municipaux, les services d'urgence et des experts en gestion des terres. Par ses publications, ses programmes, ses ateliers et ses efforts de sensibilisation, FireSmartMD Canada permet aux Canadiens de réduire de façon proactive les risques d'incendie pour leur propriété et leur collectivité. Les programmes et les produits de FireSmartMD sont financés grâce à des droits d'adhésion et au soutien actif d'organisations, notamment le Canadian Interagency Forest Fire Centre, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la National Fire Protection Association et Co-operators. Pour en savoir plus sur FireSmartMD, visitez le site www.firesmartcanada.ca (en anglais seulement).

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 47,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe au 1er rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour en savoir plus, visitez le www.cooperators.ca.

À propos de la National Fire Protection Association

La National Fire Protection Association (NFPA) est un organisme international sans but lucratif créé en 1896 dont la mission est de prévenir les décès, les blessures, les dommages matériels et les pertes financières causés par le feu et par les dangers liés aux équipements électriques. La NFPA offre de l'information et des connaissances : codes et normes, recherche, formation, sensibilisation et promotion. Elle s'associe à d'autres qui partagent un intérêt dans sa mission, laquelle consiste à contribuer à sauver des vies et à réduire les pertes par l'information, la connaissance et la passion. La Journée nationale de préparation des collectivités contre les incendies de forêt a été mise sur pied grâce à l'information et aux documents de la National Fire Protection Association. Pour en savoir plus, visitez le www.nfpa.org.

À propos de l'IPSC

Fondé en 1998 par les assureurs de dommages du Canada, l'IPSC est un institut de recherche indépendant sans but lucratif établi à Toronto et à l'Université de Western Ontario à London, au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence pour la prévention des catastrophes, la recherche et l'éducation. Les chercheurs de l'IPSC sont reconnus internationalement pour avoir été les premiers à travailler dans de nombreux domaines dont l'étude des vents et des séismes, les sciences de l'atmosphère, le génie hydroéconomique et l'économie. La recherche multidisciplinaire est la base du travail de l'IPSC, qui vise à bâtir des collectivités plus résilientes en cas de catastrophe.

