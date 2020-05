Développement majeur chez Savoura - Un trio 100% québécois aux commandes





Richard Dorval, Président

Caroline Dalpé, Vice-Présidente à la direction

Pat Calabretta, Vice-Président aux ventes

MIRABEL, QC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - La Présidente du conseil d'administration Les Serres Sagami inc., Peggie Clermont, est heureuse d'annoncer trois nouveaux actionnaires qui occuperont des postes stratégiques au sein du groupe SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA BIO. Le trio 100% québécois prend dès maintenant la relève de la succession de Stéphane Roy, décédé tragiquement avec son fils Justin l'été dernier. Ainsi, Richard Dorval agronome, occupe la Présidence du groupe, Caroline Dalpé, la Vice-Présidence à la direction, et Pat Calabretta, la Vice-Présidence aux ventes.

Citation Peggie Clermont, présidente du conseil d'administration

« Dans un premier temps, je tiens à remercier toutes nos équipes et chacun de nos employés(es) sans qui ce dénouement heureux n'aurait pas été possible. Depuis juillet dernier, malgré les événements difficiles, nous avons gardé le cap, conservé cette cadence singulière en matière de développement de projets et fait preuve d'efficacité opérationnelle. Je tiens vraiment à dire bravo à toutes et à tous!

La mise en place des gestionnaires Richard Dorval, Caroline Dalpé et Pat Calabretta constitue selon moi un élément à la fois stimulant et réconfortant pour nos équipes de travail et pour les nombreux projets que nous avons sur la table actuellement. Depuis près de 23 ans, Richard est un élément clé du développement de l'expertise en culture de serre au Québec. D'abord au sein de Savoura où il a débuté sa carrière, et par la suite en 2013 avec l'équipe de SAGAMI, où il a su apporter un vent de fraîcheur et faire preuve de créativité. Sa détermination à développer en équipe des projets innovants sera assurément contagieuse maintenant qu'il occupe le poste de Président. Quant à Caroline, sa connaissance des moindres détails de notre organisation et ses qualités interpersonnelles comme gestionnaire seront des leviers importants pour la concrétisation des projets en cours et futurs. La venue de Pat, comme Vice-Président aux ventes, représente un complément de taille pour notre équipe performante déjà en poste. Sa vaste expérience reconnue des réseaux de distribution, son implication au sein de différentes organisations du secteur, et sa connaissance des acteurs et des marchés nord-américains de la catégorie des fruits et légumes, sauront contribuer au positionnement de nos produits serricoles et à la notoriété de nos marques. »

Avec cette annonce, madame Clermont est prête plus que jamais à proposer une vision innovante aux marchés tout en répondant à leurs attentes. De plus, elle s'est dite interpellée par le consensus de plus en plus présent au sein de la société québécoise, quant à l'importance de la production en serre comme solution à l'autonomie alimentaire du Québec. Les récentes déclarations du Premier Ministre, François Legault, en point de presse, semblent démontrer clairement l'intérêt collectif à développer cette industrie au Québec.

À propos de Serres SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA BIO

Les Serres Sagami inc. commercialise différentes variétés de tomates pour les marchés québécois, canadiens et nord-américains. Elle cultive et commercialise des tomates biologiques depuis 2011. Ces tomates sont offertes aujourd'hui sous la marque Savoura Bio. Depuis 2012, l'entreprise a fait de nombreuses acquisitions pour développer sa production, la plus importante, conclue en avril 2015, est l'acquisition des installations de Serres du Saint-Laurent, et de la célèbre marque Savoura. Elle commercialise depuis décembre 2017 des fraises produites à Danville en Estrie et, depuis l'automne 2018, des mini concombres biologiques au Saguenay. L'entreprise exploite aujourd'hui au total 32 hectares sur neuf sites de production répartis sur l'ensemble du territoire québécois et oriente ses nouveaux investissements dans une perspective de développement durable. Bien plus qu'une promesse, «?Objectif zéro plastique?» est devenu un élément présent dans toutes les actions et les décisions engagées par le groupe SAGAMI / SAVOURA / SAVOURA.

Pour plus d'informations, visitez le www.savoura.com

SOURCE Agro Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 10:30 et diffusé par :