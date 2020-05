Aquantix remporte la finale de la Compétition Innovation Banque Nationale





L'équipe se voit remettre un prix en argent de 100 000$*

MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est fière d'annoncer que l'équipe Aquantix de Montréal remporte la Compétition Innovation. Les participants de ce défi étaient invités à développer de nouvelles solutions de technologie financière pour aider les particuliers à épargner et à gérer leur argent de façon plus efficace. Les finalistes ont présenté leurs solutions devant un jury lors de la grande finale qui s'est tenue hier soir en format virtuel.

Aquantix AI est une plateforme de gestion de portefeuille qui permet de suivre et d'analyser en temps réel les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les actifs et investissements mondiaux. Aquantix permet ainsi de faire des investissements éclairés et de prendre des décisions d'allocation d'actifs qui réduisent l'exposition totale à ces risques.

« Je tiens à féliciter toutes les équipes qui se sont mises au défi pour nous proposer des solutions de gestion de patrimoine innovantes. Votre sens de l'innovation et votre capacité à cerner les besoins clients amènent les organisations à se réinventer et à repenser l'avenir de l'industrie. Nous sommes heureux de pouvoir continuer de soutenir Aquantix dans l'évolution de son concept et d'appuyer l'entrepreneuriat, tout particulièrement dans le contexte d'affaires actuel qui est difficile », a mentionné Martin Gagnon, coprésident et cochef de la direction, Financière Banque Nationale et premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine à la Banque Nationale.

La Banque Nationale a lancé la Compétition Innovation à l'automne dernier en partenariat avec Flinks, la Fondation OSMO et Fintech Cadence. L'objectif de la Compétition est de soutenir le développement d'idées novatrices dans l'industrie de la gestion de patrimoine, d'appuyer l'écosystème de jeunes entreprises et de faire une différence dans les habitudes financières des Canadiens.

* Sous réserve d'agir en conformité avec le règlement de participation de la Compétition. Prix : 50 000 $ suivant l'annonce de l'équipe gagnante et 50 000 $ dans les 3 à 6 mois suivants, une fois les conditions additionnelles remplies.

