Les Manufacturiers d'Ambulances Rendent Hommage aux Professionnels des Services Préhospitaliers d'Urgence

Demers Ambulances, Braun Ambulances, et Crestline Coach annoncent un mois de célébrations dans le cadre de la semaine des Service Médicaux d'Urgence (É-U) et de la Semaine Nationale des Services Préhospitaliers d'Urgence (Canada) pour rendre hommage aux héros de première ligne.

BELOEIL, QC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Les manufacturiers d'ambulances Demers-Braun-Crestline (DBC) ont donné le coup d'envoi des célébrations de la Semaine des Services Médicaux d'Urgence (EMS Week, États-Unis) et de la Semaine Nationale des Services Préhospitaliers d'Urgence (Paramedics Services Week, Canada) en annonçant qu'ils rendront hommage aux professionnels des services médicaux d'urgence tout au long du mois de mai. Les États-Unis célèbrent EMS Week du 17 au 23 mai 2020, tandis que le Canada souligne la Semaine Nationale des Services Préhospitaliers d'Urgence (Paramedics Services Week) du 24 au 30 mai 2020. Tous les ans, les communautés rendent hommage aux gens qui consacrent leur vie professionnelle à répondre aux appels d'urgence et à sauver des vies. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, il est particulièrement important cette année de reconnaître les paramédics, leur engagement et leur contribution remarquables pour assurer la santé et la sécurité de nos communautés, tout en luttant contre virus. En l'honneur de nos héros quotidiens, DBC soulignera l'excellent travail des services ambulanciers à travers l'Amérique du Nord, en partageant les récits de professionnels des services d'urgence pendant la pandémie de COVID-19.

"En tant qu'entreprise essentielle qui sert directement nos héros de première ligne, nous avons été très impressionnés par la façon dont les professionnels des services médicaux d'urgence s'impliquent dans cette crise sanitaire", a déclaré Chad Brown, vice-président des ventes aux États-Unis pour Demers-Braun-Crestline. "Non seulement ils dispensent des soins vitaux à un rythme accru, mais ils s'adaptent sur le terrain au fur et à mesure que de nouvelles recherches sont publiées et que des protocoles actualisés sont mis en place".

"Nous savons que les professionnels des services médicaux d'urgence sont aux premières lignes d'une situation sans précédent et, malgré tout, ils continuent de servir nos communautés. Ils sont une source d'espoir et d'inspiration", partage Scott Sawatsky, vice-président des ventes au Canada pour Demers-Crestline. "Dans toute l'Amérique du Nord, nous avons vu des visites virtuelles de stations, des séances de lectures de contes, des saluts en voiture pour les travailleurs de la santé, et bien d'autres choses encore. La charge émotionnelle reliée à leur travail est inimaginable, et pourtant ils continuent de répondre à l'appel. C'est une source d'inspiration. Nous voulons que tous les professionnels de la santé sachent que nous voyons ce qu'ils font, et nous leur en sommes vraiment reconnaissants".

Tout au long du mois de mai, DBC va honorer les travailleurs de santé de première ligne à travers l'Amérique du Nord en utilisant leurs plateformes de médias sociaux pour mettre en lumière les professionnels des services médicaux d'urgence. Les marques de DBC encouragent les organisations à soumettre des histoires et des photos en les identifiant sur Facebook : @demersambulances, @braunambulances, ou @crestlinecoachltd, ou en soumettant directement des anecdotes, des récits et des photos par courriel : info@demers-ambulances.com , social@braunambulances.com , info@crestlinecoach.com.

En plus de souligner le travail inlassable des services ambulanciers, Demers Ambulances, Braun Ambulances et Crestline Coach fourniront chaque semaine un repas d'équipe à un service ambulancier qui sera déterminé par tirage au sort. Les gagnants seront annoncés les 8, 15, 22 et 29 mai. Le repas sera fourni sous la forme d'une carte de crédit prépayée de 100 $ afin de respecter les mesures de sécurité publique. DBC souhaite que les gagnants puissent ainsi encourager les restaurants locaux qui ont été affectés par la pandémie.

