Avis - Tenue d'un essai clinique sur le recours au plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19





Résumé

Produit : Plasma de convalescent (c'est-à-dire le composant sanguin appelé plasma obtenu de personnes guéries de la COVID-19)

Problème : Des patients, des proches et des médecins ont manifesté de l'intérêt pour l'utilisation du plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19.

Ce qu'il faut faire : Les patients et fournisseurs de soins de santé peuvent obtenir de plus amples renseignements sur un essai clinique mené au Canada. Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité pour les donneurs de plasma de convalescent, consultez le site Web d'Héma-Québec ou, si vous vivez à l'extérieur du Québec, le registre de la Société canadienne du sang.

OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - Santé Canada reconnaît que les Canadiennes et les Canadiens souhaitent avoir accès rapidement à de nouveaux produits de santé prometteurs pour lutter contre la COVID-19, mais il faut d'abord prouver l'innocuité et l'efficacité des produits de santé. Bien que des patients, des proches et des médecins demandent l'autorisation du recours au plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19 au Canada, le plasma de convalescent n'est pas une option de traitement autorisée. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, l'innocuité et l'efficacité du plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19 n'ont pas été pleinement démontrées.

Le plasma de convalescent est du plasma obtenu de personnes guéries d'une infection virale, ce qui signifie habituellement qu'elles ont développé les anticorps nécessaires pour combattre ce virus. Ces anticorps se développent dans le plasma afin de mieux protéger le corps contre toute autre infection par le même virus. Le plasma est un composant sanguin liquide de couleur jaune pâle qui maintient normalement les cellules sanguines en suspension. Il représente environ 55 % du volume sanguin total d'une personne.

Au Canada comme partout au monde, les essais cliniques sont essentiels aux progrès scientifiques et à l'évaluation de produits expérimentaux destinés à traiter les problèmes de santé émergents. Afin de donner aux Canadiennes et aux Canadiens accès dès que possible à des produits de santé utilisés contre la COVID-19, Santé Canada accélère l'examen de toute demande concernant la COVID-19. C'est pourquoi Santé Canada a permis la tenue d'un essai clinique pancanadien (étude CONCOR-1) sur l'utilisation de plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19. Un essai clinique est le meilleur moyen d'obtenir systématiquement l'information nécessaire pour déterminer si l'utilisation du plasma de convalescent constitue un traitement sûr et efficace contre la COVID-19.

L'étude, appelée CONCOR-1, est conçue pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de l'administration de plasma de convalescent, fourni par des donneurs guéris de la COVID-19, aux patients hospitalisés atteints de COVID-19 en vue de réduire le risque de maladie grave et de prévenir la mort. La Société canadienne du sang et Héma-Québec sont responsables du prélèvement et du traitement du plasma de donneurs pour cet essai clinique. Plus de 40 établissements hospitaliers au pays participent à cet essai clinique national.

Les établissements qui souhaitent prélever du plasma de convalescent doivent respecter les exigences de qualité et de sécurité acceptables fixées dans les autorisations pertinentes accordées par Santé Canada.

Renseignements à l'intention des donneurs de plasma potentiels

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité des donneurs de plasma qui vivent à l'extérieur du Québec, veuillez consulter le registre de la Société canadienne du sang. Les donneurs qui souhaitent soutenir l'essai clinique national peuvent aussi trouver de plus amples renseignements sur le site Web de la Société canadienne du sang.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité des donneurs de plasma qui vivent au Québec, veuillez communiquer avec Héma-Québec (1-888-666-4362). Les donneurs qui souhaitent soutenir l'essai clinique national peuvent aussi trouver de plus amples renseignements sur le site Web d'Héma-Québec.

Renseignements à l'intention des médecins

Les médecins qui souhaitent utiliser le plasma de convalescent pour traiter leurs patients sont invités à communiquer avec la Hamilton Health Sciences Corporation, chercheuse principale de l'essai clinique autorisé. Une liste de tous les essais cliniques relatifs à la COVID-19 autorisés par Santé Canada , y compris CONCOR-1, est affichée sur la page Les vaccins et les traitements pour la COVID-19 du site Web de Santé Canada . Si d'autres essais cliniques portant sur le plasma de convalescent sont autorisés au pays, ils seront ajoutés à cette liste.

Les médecins qui souhaitent utiliser le plasma de convalescent pour traiter des patients qui ne satisfont pas aux critères de l'essai clinique autorisé peuvent opter pour un accès d'urgence à celui-ci pour un seul patient en faisant une demande d'essai clinique ouvert pour un seul patient auprès de Santé Canada . Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires réglementaires de la Direction des médicaments biologiques et radiopharmaceutiques de Santé Canada .

