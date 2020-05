Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le vendredi 1 mai 2020

11 h 15

La vice?première ministre se joindra au premier ministre et participera à un point de presse. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, et le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Joël Lightbound, seront également présents.