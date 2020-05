A l'occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse le mai 3, Journalistes pour les Droits Humains annonce des initiatives visant à lutter contre la désinformation partout dans le monde au sujet du Covid-19





TORONTO, le 1er mai 2020 /CNW/ - Journalistes pour les Droits Humains re-déploie ses ressources pour lutter contre la désinformation mondiale sur le Covid-19. S'appuyant sur le succès de ses séminaires canadiens consacrés à la désinformation, JDH, avec le soutien de Affaires Mondiales Canada, va commencer à promouvoir la diffusion d'informations crédibles et fiables en matière de santé publique ayant trait au Covid-19, et ce au Sud-Soudan, en la République démocratique du Congo, au Mali, au Kenya, et au Moyen-Orient.

« Cette initiative humaniste dotera les journalistes et les citoyens des compétences nécessaires pour identifier, localiser et révéler les campagnes de désinformation », déclare Rachel Pulfer, directrice générale de Journalistes pour les droits humains. « Nous sommes fiers de pouvoir capitaliser sur notre initiative canadienne pour poursuive un déploiement de ces programmes prisés en Afrique et au Moyen-Orient. En ces temps de pandémie, l'accès à l'information fiable peut sauver des vies ».

Au Canada, le projet de JDH intitulé « Combattre la désinformation grâce à une meilleure préparation des médias et des citoyens canadiens » a été financé par l'Initiative de citoyenneté numérique de Patrimoine canadien. Ce projet a formé à la fois les journalistes et le grand public aux stratégies permettant de détecter, de localiser et de révéler les campagnes de désinformation sur les médias sociaux. Ce projet a jeté les bases du programme international annoncé aujourd'hui par JDH.

« Les journalistes sont aussi importants dans ces contextes de crise que les professionnels de la santé. Nous ne traitons pas les malades ni ne prescrivons de médicaments, mais notre rôle, qui consiste à donner des informations actualisées, précises et équilibrées, peut sauver des vies, alléger la souffrance et renforcer la transparence et la responsabilité de l'aide » déclare Kolubah Akoi, un journaliste formé par JDH qui a couvert l'épidémie d'Ebola au Liberia et qui couvre actuellement le Covid-19.

Les enjeux mondiaux requièrent des stratégies mondiales. A JDH, nous continuerons à mobiliser nos efforts, notre savoir-faire et notre expérience partout où nous le pourrons pour aider à lutter contre le Covid-19.

À propos de l'organisation Journalists for Human Rights

Journalists for Human Rights (JHR) forme des journalistes à travers le monde pour couvrir des questions relatives aux droits de la personne de façon éthique et objective. En 17 ans, l'organisation JHR, basée au Canada, a travaillé en collaboration avec plus de 16,000 journalistes dans plus de 29 pays, affectant la vie d'environ 65 millions de personnes. JHR gère actuellement des programmes sectoriels en République Démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au Mali, et au Moyen-Orient. L'organisation travaille également sur des projets avec des communautés autochtones au Canada. Pour toutes informations additionnelles concernant l'organisation, veuillez visiter le site www.jhr.ca.

