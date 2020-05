Bell MTS étend son réseau large bande entièrement optique à La Salle





Les connexions directes par fibre optique offrent aux consommateurs les vitesses Internet les plus rapides au Canada

LA SALLE, MB, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Bell MTS a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau large bande entièrement optique dans le but de desservir environ 800 résidences et entreprises de la ville de La Salle, dans la municipalité rurale de Macdonald. Cette initiative permettra d'offrir aux résidents l'accès au service Internet résidentiel le plus rapide au Canada ainsi qu'à d'autres services exclusifs de Bell MTS tels que les services Wi-Fi Partout chez vous et Télé Fibe .

« La municipalité a depuis longtemps identifié l'accès à Internet haute vitesse comme une infrastructure essentielle pour améliorer la vie de ceux qui y vivent et qui y font des affaires, a déclaré Brad Erb, préfet de la municipalité rurale de Macdonald. Cet investissement de Bell MTS nous aidera à continuer de bâtir des collectivités pour l'avenir dans tous les secteurs de la municipalité. »

Entièrement financé par Bell MTS, le nouveau réseau offrira des vitesses d'accès Internet allant jusqu'à 1,5 gigabit par seconde, les vitesses Internet les plus rapides au pays qui sont offertes aux consommateurs. Le début des travaux de construction est prévu pour le mois de juin, et les premières connexions devraient être réalisées cet été.

« Le plan d'investissement d'un milliard de dollars de Bell MTS pour le Manitoba permet de fournir un accès avancé aux services large bande à plus de villes, d'agglomérations et de collectivités rurales que jamais auparavant, a déclaré Dan McKeen, vice-président exécutif, Bell MTS et région Ouest. Ces investissements technologiques sont essentiels au soutien de la prospérité économique et sociale continue des collectivités du Manitoba, et nous sommes fiers d'accueillir La Salle sur notre réseau large bande en pleine croissance. »

La Salle se joint à plus de 30 collectivités de part et d'autre de la province qui ont désormais accès au réseau optique de Bell MTS. Bell MTS offrira également l'accès à la meilleure technologie Internet au monde aux villes de Flin Flon et de Churchill cet été, et a aussi annoncé une importante nouvelle initiative visant à fournir des connexions par fibre optique directes à environ 275 000 foyers et entreprises de Winnipeg.

Pour en savoir plus sur les services Fibe de Bell MTS, visitez BellMTS.ca/Internet ou BellMTS.ca/Business .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, incluant des déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et les dépenses d'investissements au Manitoba ainsi que les bénéfices prévus qui en découlent. Elles décrivent nos attentes en date d'aujourd'hui et, sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser par la suite.

Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes et américaines applicables. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes.

Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel 2019 de BCE, daté du 5 mars 2020 (inclus dans le rapport annuel 2019 de BCE), ce document étant déposé par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ce document est également disponible à l'adresse BCE.ca.

À propos de la municipalité rurale de Macdonald

Située au sud-ouest de Winnipeg et s'étendant sur une superficie d'environ 1 106 kilomètres carrés, la municipalité rurale de Macdonald est l'une des plus anciennes municipalités du Manitoba. Foyer d'une population diversifiée comptant près de 8 000 résidents, la municipalité rurale de Macdonald est l'une des régions connaissant la croissance la plus rapide au Manitoba. Parmi les principales collectivités de la municipalité figurent notamment celles de La Salle, d'Oak Bluff, de Domain, de Brunkild, de Sanford, de Starbuck et d'Osborn.

À propos de Bell MTS

Bell MTS fait partie de BCE, la plus grande entreprise de communications du Canada, et fournit un ensemble de services novateurs sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au Manitoba. Première entreprise canadienne de multimédia, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques au Manitoba et partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMTS.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, de même que par le versement de dons importants pour les soins communautaires ainsi que l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Morgan Shipley

Bell MTS

204 391-2849

morgan.shipley@bellmts.ca

@Bell_Nouvelles

@BellMTS_Infos

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

thane.fotopoulos@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :