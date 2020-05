Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion du Mois du patrimoine asiatique





Le 1er mai marque le début du Mois du patrimoine asiatique au Canada

GATINEAU, QC, le 1er mai 2020 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du patrimoine asiatique au Canada, qui est l'occasion de souligner la riche diversité de la diaspora asiatique et l'apport extraordinaire des Canadiens d'origine asiatique.

Le thème du Mois du patrimoine asiatique de 2020 est Canadiens d'origine asiatique : unis dans la diversité. Il reconnait que si les Canadiens et Canadiennes d'origine asiatique ont des racines dans plus d'une vingtaine de pays, chacun ayant son propre tissu culturel, ils ont contribué à faire du Canada ce qu'il est aujourd'hui dans tous les aspects de la société, qu'il s'agisse des arts, des sciences, des sports, des affaires ou du gouvernement.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je suis consternée par la montée des comportements discriminatoires et racistes, y compris les comportements déplorables à l'encontre des personnes d'origine asiatique. Nous avons tous un rôle à jouer pour dénoncer la discrimination et la xénophobie, et pour freiner la propagation du racisme, que ce soit dans nos rues, nos foyers, nos lieux de travail ou en ligne.

Même si cette année sera différente, car nous n'organiserons ni ne participerons à aucune activité publique pour marquer le Mois du patrimoine asiatique, nous pouvons tous en apprendre davantage sur l'histoire des Canadiens d'origine asiatique, qui remonte jusqu'aux années 1700.

Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens et Canadiennes à faire la promotion de la diversité et de la compassion, qui font la force de notre pays, alors que nous bâtissons un avenir meilleur pour tous.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :