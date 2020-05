Mise à jour sur la santé visuelle et Covid-19 de la Société canadienne d'ophtalmologie





OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - Mai est le mois de la santé visuelle et la Société canadienne d'ophtalmologie aimerait vous rappeler certains renseignements importants au sujet de vos yeux et de la COVID-19.

Évitez de vous toucher les yeux - On ne saurait trop insister sur cette simple précaution. Se laver les mains, tousser dans son coude et garder les mains loin de son visage et de ses yeux sont les moyens les plus importants de préserver sa santé.





On ne saurait trop insister sur cette simple précaution. Se laver les mains, tousser dans son coude et garder les mains loin de son visage et de ses yeux sont les moyens les plus importants de préserver sa santé. Conjonctivite - Bien que ce soit rare, de 1 à 2 % des personnes atteintes de coronavirus présentent des symptômes de conjonctivite. Si vous ou un membre de votre famille avez une conjonctivite, ne pan Évitez de vous toucher les yeux - iquez pas, surtout si vous ne ressentez pas les symptômes plus courants liés au coronavirus, comme une toux sèche, l'essoufflement et de la fièvre. La conjonctivite virale est très courante, et c'est aussi la saison des allergies. Essayez d'appliquer des compresses tièdes, d'utiliser des gouttes ophtalmiques lubrifiantes, d'éviter le maquillage des yeux et d'enlever vos lentilles cornéennes (vous pourrez les remettre lorsque vos yeux seront guéris). Si les symptômes persistent, consultez votre médecin pour savoir si vous avez besoin de vous présenter en personne au bureau.





« Pendant cette pandémie chaotique, il peut être difficile de suivre les nouvelles et les conseils provenant de diverses sources », a déclaré Yvonne Buys, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. « L'information la plus fiable est celle qui est fondée sur la science, alors maintenez une bonne hygiène, continuez de pratiquer la distanciation sociale et suivez les conseils de votre ophtalmologiste pour protéger votre bonne vision. »

« Le Mois de la santé visuelle est un bon moment pour réfléchir à la santé de nos yeux », a déclaré Elisabeth Fowler, chef de la direction de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Si vous avez remarqué des changements de vision ou si vous présentez des symptômes liés à une maladie oculaire ou à une blessure oculaire, il faut communiquer avec votre médecin. Nous voulons tous voir l'avenir et c'est pourquoi il importe de prendre soin de vos yeux maintenant. »

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est une association nationale sans but lucratif de médecins spécialistes et l'autorité reconnue en matière de soins oculovisuels au Canada.

