Avis aux médias - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)

Les pays membres de l'ASEAN s'accordent sur sept mesures de coopération dans le secteur du tourisme pour atténuer les conséquences de la COVID-19 sur ce qui est considéré comme le secteur le plus durement touché par la pandémie. Angela Tanoesoedibjo,...

Mai est le mois de la santé visuelle et la Société canadienne d'ophtalmologie aimerait vous rappeler certains renseignements importants au sujet de vos yeux et de la COVID-19. Évitez de vous toucher les yeux - On ne saurait trop insister sur cette...