KSrelief soutient financièrement l'UNRWA pour contrer le COVID-19 en Palestine





RIYAD, Arabie saoudite, 1er mai 2020 /PRNewswire/ -- KSrelief a signé aujourd'hui un mémorandum de contribution financière pour l'approvisionnement de fournitures et d'équipements médicaux afin de soutenir l'UNRWA dans sa lutte contre le nouveau coronavirus (COVID-19) dans la région de la bande de Gaza, en Palestine. Le projet apportera son soutien à deux millions de personnes en fournissant du matériel médical, des médicaments et des produits pharmaceutiques préventifs pour combattre le COVID-19 en Palestine.

Le Dr Abdullah Al Rabiah, superviseur général du Centre du roi Salmane pour l'aide humanitaire et les secours (KSrelief) a déclaré : « L'accord représente une relation historique de longue date entre le Royaume d'Arabie saoudite, représenté par le KSrelief, et l'UNRWA pour soutenir les réfugiés palestiniens. Ce partenariat a donné lieu à de nombreux projets de grande envergure. L'engagement de l'UNRWA est une chose sur laquelle nous comptons en cette période critique et nous espérons que cet accord aidera l'UNRWA à aider les personnes démunies de Gaza à faire face à cette pandémie. Nous vous remercions énormément et espérons voir davantage de coopération et de projets dans un avenir proche. »

M. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a déclaré : « Je vous remercie pour votre solide soutien à l'UNRWA. Cette contribution arrive à point nommé. Cela témoigne clairement de l'importance et de l'engagement dont vous faites preuve en soutenant les actions de l'UNRWA visant à fournir des services essentiels aux réfugiés palestiniens. Je tiens à remercier l'Arabie saoudite, par l'intermédiaire de KSrelief, pour son soutien financier à l'UNRWA, en particulier le soutien fourni l'année dernière, qui a joué un rôle essentiel pour garantir le financement de nos projets qui, comme vous le savez, est absolument fondamental pour assurer la poursuite de tous ces services essentiels. Sans cela, nous n'aurions certainement pas pu être en première ligne de la riposte contre le COVID-19. Je vous remercie encore une fois pour ce soutien dont nous avons grandement besoin dans la bande de Gaza, où nous avons l'un des systèmes de santé les plus faibles et les plus pauvres de la région. »

La cérémonie de signature a eu lieu par le biais d'un appel vidéo entre le Dr Al Rabiah, superviseur général de KSrelief et M. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA. Il s'agit du deuxième accord, un accord similaire ayant été récemment signé à Riyad pour soutenir également le secteur de la santé à Gaza. L'Arabie saoudite a fourni 6 473 586 361 USD au total pour soutenir la Palestine, 250 millions USD ont été alloués à l'UNRWA.

L'accord soutiendra le secteur de la santé dans la bande de Gaza avec des articles importants, notamment du matériel médical et des fournitures de ventilation, un système de surveillance des patients, des pompes à seringue, des oxymètres, des chariots-brancards de transport, des couvertures, des équipements de protection individuelle (masques N95, masques chirurgicaux, blouses d'isolement, couvre-chefs et couvre-pieds jetables), des médicaments antiviraux et antibiotiques, des stérilisateurs, des médicaments pour les maladies chroniques, des fournitures de détection clinique et des bouteilles d'oxygène. Ce soutien, qui est grandement nécessaire en cette période critique, contribuera à réduire la propagation d'une grave pandémie dans la bande de Gaza et à répondre aux besoins urgents des équipes médicales qui y travaillent.

