Swipe lance Samsung Pay pour les titulaires de cartes Swipe Visa





LONDRES, 1er mai 2020 /PRNewswire/ -- Swipe Wallet est fière d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les utilisateurs de Swipe Android peuvent désormais ajouter leurs cartes de débit Swipe Visa directement à leurs portefeuilles Samsung Pay. Swipe est ravie de s'associer à notre émetteur de cartes et de collaborer avec Samsung pour lancer ce nouveau produit afin de combler le fossé qui sépare les dépenses de cryptodevises de la monnaie fiduciaire.

La carte Swipe est une carte de débit Visa qui est financée par des cryptodevises, telles que le bitcoin, en euros pour être dépensée partout où Visa est acceptée. Swipe a précédemment lancé la prise en charge de Google Pay et ajoute désormais Samsung Pay pour élargir la portée en matière d'accessibilité pour les utilisateurs de Swipe.

Samsung Pay permet aux titulaires de cartes Swipe Visa d'accéder à un moyen sûr et rapide de payer avec leur téléphone intelligent, leur montre intelligente et d'autres appareils compatibles avec Samsung Pay. Grâce à cette intégration et à cette relation avec Samsung, les titulaires de cartes peuvent profiter instantanément de ces avantages et utiliser leurs cryptodevises dans plus de 50 millions d'endroits dans le monde.

Les titulaires de cartes au Royaume-Uni et dans les pays de l'Union européenne, qui comprennent l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Espagne et la Suède, peuvent utiliser Samsung Pay, en plus de Google Pay, donnant à Swipe la première approche de portefeuille numérique multinational à la fois pour Samsung Pay et Google Pay sur un grand nombre de cryptodevises.

Joselito Lizarondo, le PDG de Swipe, a déclaré : « Nous sommes ravis d'offrir Samsung Pay à nos titulaires de carte. Cette intégration et cette relation avec Samsung ouvriront l'adoption de la cryptodevise et rendront transparentes les transactions avec notre carte Visa en euros convertis par crypto. Compte tenu de tous les problèmes liés au COVID-19 et du fait que les gens se détournent des produits physiques comme l'argent liquide et, dans certains cas, des cartes, une solution numérique permet vraiment de faire passer les besoins de nos clients en premier. »

À propos de Swipe

Swipe est une plateforme de portefeuille numérique multi-actifs et de carte de débit Visa conçue pour permettre aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de dépenser leurs cryptodevises. Swipe a son siège aux Philippines et des bureaux au Royaume-Uni et en Estonie au service des utilisateurs européens. La plateforme Swipe permet aux utilisateurs de dépenser des cryptodevises en temps réel sans avoir à convertir manuellement les transactions au préalable. Les utilisateurs peuvent également acheter/vendre des cryptodevises avec leurs comptes bancaires liés dans le monde entier. Suivez Swipe sur Twitter, Facebook, Instagram et Medium pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour.

Votre carte Swipe Visa et votre compte seront émis par Contis Financial Services Ltd qui est autorisé par la Financial Conduct Authority à émettre de la monnaie électronique (numéro de référence de la société : 900025) et est membre de Visa.

