Lancement de la campagne de vente des Obligations d'épargne du Québec

QUÉBEC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Finances du Québec annonce une campagne de vente d'Obligations d'épargne du Québec - émission du 1er juin 2020 - qui débute ce vendredi 1er mai 2020.

Ces obligations, d'un terme de 10 ans, remboursables en tout temps sans pénalité, porteront intérêt au taux de 1,40 % jusqu'au 31 mai 2021. Les années suivantes, le taux d'intérêt sera déterminé annuellement en fonction des conditions de marché. On peut se les procurer facilement via le site Web transactionnel d'Épargne Placements Québec.

Le Ministère annonce également que le taux des Obligations d'épargne du Québec déjà en circulation sera fixé à 1,40 % à compter du 1er juin 2020, à l'exception des émissions pour lesquelles le taux d'intérêt établi annuellement est supérieur.

Rappelons que les produits d'épargne et de retraite émis par le gouvernement du Québec sont offerts par Épargne Placements Québec, et ce, sans frais de gestion ou d'administration. Ils constituent des véhicules de placement sécuritaires, flexibles et avantageux qui permettent aux Québécoises et aux Québécois de faire fructifier leur argent tout en contribuant au développement du Québec. La plupart de ces produits sont admissibles aux comptes Épargne Placements (compte non enregistré), CELI, REER, FERR, CRI et FRV. Un boni de 1 % la première année est également applicable pour les nouveaux fonds REER, FERR, CRI et FRV investis en obligations d'un terme de 3 ans et plus.

Il est facile de devenir adhérent en ligne sur le site Web transactionnel afin d'effectuer l'achat des produits d'épargne. Vous pouvez aussi communiquer avec un agent d'investissement au 1 800 463?5229, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

