La communication humaine : un besoin essentiel - L'OOAQ souligne le mois de l'ouïe et de la communication

MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) souligne le mois de l'ouïe et de la communication. La crise actuelle prouve sans conteste que la communication humaine est essentielle au bien-être de tous. Malgré la distanciation sociale imposée un peu partout sur la planète, les individus trouvent toujours des moyens ingénieux de rester connectés les uns aux autres, de s'informer et de briser l'isolement.

«?Alors que le déconfinement se met en branle de façon graduelle, notamment avec la réouverture d'une partie de l'économie, des écoles primaires et des services de garde, nous souhaitons profiter du mois de l'ouïe et de la communication pour mettre en lumière des initiatives d'ici et d'ailleurs qui ont permis, et qui permettent encore, de maintenir les échanges malgré de nombreux obstacles?», indique Paul-André Gallant, président de l'OOAQ.

En ce sens, l'OOAQ lance aujourd'hui une campagne sur ses réseaux sociaux. Positive, celle-ci vise à illustrer à quel point la communication humaine est un besoin essentiel. Ainsi, jusqu'au 31 mai, l'Ordre diffusera différents contenus rappelant l'importance des capacités langagières et auditives pour une société vivante, innovante, riche et inclusive.

Un visuel à l'effigie du mois de l'ouïe et de la communication a d'ailleurs été conçu spécialement pour l'occasion et pourra être partagé sur les réseaux sociaux. L'OOAQ invite ainsi la population à se joindre au mouvement en montrant leur soutien aux personnes pour lesquelles communiquer est un défi de tous les jours.

La communication humaine : fondamentale à tout âge

Présente tout au long de la vie, la communication permet à l'être humain d'apprendre et de se développer socialement. Dès la naissance, un nouveau-né communique et construit son monde en interaction avec les personnes qui lui sont significatives, apprenant les bases de la socialisation. Puis, en grandissant, son langage se développe, lui permettant d'expérimenter et d'élargir les possibilités que lui offre la communication. À l'école, les élèves apprennent à s'exprimer, lire, écrire, comprendre et socialiser. Pour nos ainés, la communication permet, entre autres, de partager leur savoir et vivre dans la dignité.

«?Il est primordial que tous les individus ayant des difficultés de communication, petits ou grands, puissent avoir accès à un soutien approprié. Cela peut sembler banal, mais c'est loin de l'être. Le contexte actuel met en relief les difficultés que rencontrent, par exemple, les personnes malentendantes et qui lisent habituellement sur les lèvres. Le port du masque est un obstacle majeur pour eux. Il devient presque impossible pour ceux-ci de bien saisir l'information qui leur est transmise verbalement, ce qui est encore plus crucial en temps de pandémie?», explique M. Gallant.

Orthophonistes et audiologistes : Des acteurs incontournables

Dans le contexte actuel, rappelons que les orthophonistes et les audiologistes peuvent aider, car ils sont les professionnels reconnus pour évaluer et maintenir l'audition et la communication chez les enfants, les adultes et les personnes âgées, tout en collaborant avec leurs proches afin de leur procurer de l'information et du soutien pour optimiser les échanges conversationnels. Ils sont en mesure de trouver des adaptations et des stratégies pour favoriser l'intégration dans les activités familiales, scolaires, professionnelles et sociales.

Par exemple, dans les CHSLD, les orthophonistes et audiologistes peuvent répondre à plusieurs besoins spécifiques. Effectivement, en tant que spécialistes de la communication, ils permettent de faciliter le dialogue entre un résident, son entourage, et le personnel soignant. Ils sont également en mesure d'aider à rassurer la population sur la situation.

À propos de l'OOAQ

L'OOAQ est un organisme régi par le Code des professions, dont la mission est d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres, soit les troubles de la communication, de la fonction auditive et vestibulaire et de la déglutition. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel. L'OOAQ contribue également à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Il compte plus de 450 audiologistes et 2900 orthophonistes.

