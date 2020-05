Mary Kay Inc. investit près de 10 millions USD dans le soutien mondial à la lutte contre le COVID-19





Dans un effort pour aider à ralentir la propagation de la pandémie de COVID-19 et soutenir les travailleurs de première ligne, Mary Kay Inc. a versé près de 10 millions USD en dons monétaires, en dons de produits et en soutien à la distribution dans les pays où elle est présente et dans les communautés où les besoins sont critiques à travers le monde.

« Nous ne connaîtrons pas sans doute avant un certain temps l'étendue de l'impact de cette pandémie sur nos économies, les populations et le monde dans son ensemble », a déclaré David Holl, président et chef de la direction de Mary Kay Inc. « Mais ce dont nous sommes certains dès maintenant, c'est que les gens souffrent et que cette crise sans précédent requiert le soutien de tous. Il est de notre responsabilité d'aider les personnes touchées par ce virus, que ce soit directement, comme nos travailleurs de première ligne, ou indirectement, comme les femmes et les enfants touchés par la hausse alarmante des cas de violence domestique. »

En réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, Mary Kay Inc., ses filiales à travers le monde, ainsi que les quatre fondations parrainées par la société au Canada, au Brésil, en Chine et aux États-Unis ont pris les mesures suivantes afin de soutenir les efforts de secours mondiaux et nationaux :

Soutien aux premières lignes :

A recentré ses efforts de fabrication mondiaux sur la production et le don d'articles essentiels uniquement, ceux-ci comprenant les produits de soins personnels et d'hygiène et le désinfectant pour les mains. Ces produits ont été donnés à près de 20 systèmes de soins de santé, 1 000 hôpitaux et à un total de 1,5 million d'intervenants de première ligne, de médecins et de membres de personnel à travers le monde.

Afin d'appuyer le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémies (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN), Mary Kay a fait un don de désinfectant pour les mains à l'Organisation panaméricaine de la santé (Pan American Health Organization), Bureau régional pour les Amériques (Regional Office for the Americas) de l'Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS). Le don va permettre de soutenir la région des Amériques dans la réponse au COVID-19.

A fait don de désinfectant pour les mains à CARE (une agence humanitaire internationale) pour soutenir ses efforts cruciaux de réponse au COVID-19 dans 63 pays en développement d'Asie, d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient pour lutter contre la crise avec des ressources qui se font rares.

A rejoint la nouvelle Plateforme d'action contre le COVID (COVID Action Platform) du Forum économique mondial, créée avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Première en son genre, la plateforme mondiale vise à organiser le monde des affaires en vue d'une action collective, à protéger les moyens de subsistance des populations, à faciliter la continuité des activités et à mobiliser un soutien pour la réponse au COVID-19. La plateforme permettra de soutenir les mécanismes de don de désinfectant pour les mains pour répondre aux organismes de santé publique dans les régions du monde où les fournitures essentielles indispensables ne sont pas facilement accessibles.

A travaillé en coordination avec le Personal Care Products Council (PCPC) et Feeding America pour faire don de désinfectant pour les mains aux organisations dans le besoin.

A fait don de désinfectant pour les mains aux systèmes de santé et aux hôpitaux des dix villes les plus touchées des États-Unis.

Assistance locale dans les régions entourant le siège mondial et l'usine de fabrication de Mary Kay : À proximité du siège mondial de Mary Kay Inc. (Dallas, Texas), a fourni du désinfectant pour les mains ainsi que d'autres fournitures aux entités suivantes : Dallas County First Responders, Addison Police Department, Tenet Healthcare, Baylor Scott & White Health, UT Southwestern Medical Center, Steward Health Care, HCA Hospital Network, Christus Health, Medical City Dallas, Parkland Health and Hospital et Kay Bailey Hutchison Convention Center Pop-Up Hospital. À Lewisville, au Texas, où se situe l'usine mondiale de fabrication de l'entreprise, Mary Kay Inc. a fourni du désinfectant pour les mains au Lewisville Police Department et aux premiers intervenants. Mary Kay Inc. a fourni du désinfectant pour les mains aux premiers intervenants du comté voisin de Tarrant afin de répondre aux besoins de santé publique.



Soutien à la prévention de la violence domestique et aux besoins de réponse :

The Mary Kay Foundation? (États Unis) a annoncé le lancement de demandes d'allègement face au COVID-19, offrant des subventions monétaires inconditionnelles aux refuges de victimes de violences domestiques qui sont dans le besoin. Trois refuges locaux pour victimes de violences domestiques basés à Dallas ou dans sa région (Denton County Friends of the Family, The Family Place et Hope's Door New Beginning Center) ont reçu chacun 25 000 USD pour soutenir leurs services d'hébergement d'urgence et leurs programmes d'impact. La Fondation a également fait don de 75 000 USD à Genesis Women's Shelter & Support et à sa Conference on Crimes Against Women (CCAW) en collaboration avec le Dallas Police Department, en soutien de sa mission qui est de mettre fin à toutes les violences faites aux femmes.

The Mary Kay Foundation? (États Unis), ainsi que des directrices nationales des ventes indépendantes de Mary Kay et des directrices nationales des ventes indépendantes de Mary Kay émérites ont fait don de désinfectant pour les mains à près de 500 refuges pour victimes de la violence domestique à travers les États-Unis afin de garantir un environnement sain et sûr aux femmes et aux enfants qui cherchent à se protéger des ordonnances d'abris sur place (« shelter-in-place orders ») qui les piègent dans des situations abusives. Aux États-Unis, près de 500 abris pour victimes de la violence domestique aident chaque année plus de 1,5 million de femmes et enfants.

ont fait don de désinfectant pour les mains à près de 500 refuges pour victimes de la violence domestique à travers les États-Unis afin de garantir un environnement sain et sûr aux femmes et aux enfants qui cherchent à se protéger des ordonnances d'abris sur place (« shelter-in-place orders ») qui les piègent dans des situations abusives. Aux États-Unis, près de 500 abris pour victimes de la violence domestique aident chaque année plus de 1,5 million de femmes et enfants. Plus tôt cette année, The Mary Kay Ash Charitable Foundation (Canada) a octroyé 100 000 USD en subventions pour aider à lutter contre la violence domestique à dix refuges pour victimes de violences domestiques. Pour poursuivre ses efforts de secours, la Charitable Foundation va faire des dons plus modestes à près de 40 autres refuges et fournira au total près de 50 refuges en désinfectant pour les mains.

Instituto Mary Kay (Brésil) a fait un don à l'ONG Fala Mulher afin que l'organisation puisse acheter les équipements de prévention nécessaires (désinfectant pour les mains, gants et masques par exemple) pour assurer la continuité des soins aux victimes de violences domestiques.

Soutien à des efforts supplémentaires :

Le Mary Kay China Charity Fund a fait un don à l'Amity Foundation (une organisation sociale chinoise indépendante axée sur la santé publique, le bien-être social, les secours aux sinistrés et autres initiatives philanthropiques), et a contribué très tôt aux efforts de secours contre le COVID-19 à Wuhan, en Chine. Mary Kay Chine a également fait don de produits nutritionnels, de soins de la peau et de soins des mains à des soignantes et à des bénévoles travaillant en première ligne.

Mary Kay Brésil et Instituto Mary Kay ont fait des dons à la FIOCRUZ ? Oswaldo Cruz Foundation pour aider à produire 5 000 tests du COVID-19 modernes destinés aux hôpitaux publics ; au Fonds d'État de São Paulo pour soutenir les efforts d'achat de ventilateurs et au Département de la santé de l'État pour soutenir l'acquisition de surblouses destinées aux personnes travaillant dans les services de soins intensifs des hôpitaux publics.

Mary Kay Mexique va faire don d'unités de produit désinfectant pour les mains pour soutenir les communautés économiques les moins favorisées : Bancos de Alimentos de Mexico (Réseau de banques alimentaires du Mexique), Unidas Contigo Monterrey (sensibilisation au cancer du sein) et Fondo Semillas Mexico (prévention de la violence domestique).

Mary Kay Russie a fait don de produits d'hygiène aux travailleurs de première ligne de l'Institut N.V. Sklifosovsky de recherche scientifique sur les premiers soins et à la salle d'urgence A.S. Puchkov du Département des soins de santé de Moscou.

On recense également d'autres d'efforts à travers le monde pour soutenir les efforts locaux de secours contre le COVID-19 dans les pays où Mary Kay est présente.

Citations de partenaires/Soutien aux premières lignes :

Le Dr Ciro Ugarte, directeur du département des urgences sanitaires de la PAHO

« Nous sommes reconnaissants du généreux don de Mary Kay de désinfectant pour les mains à l'Organisation panaméricaine de la santé, Bureau régional pour les Amériques de l'Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS). Ce don va permettre d'amplifier la réponse de l'Organisation à la pandémie de COVID-19, aidant les pays des Amériques à ralentir la propagation du virus dans les établissements de santé et à protéger les soignants en première ligne de la réponse à cette pandémie. »

Michelle Nunn, présidente et chef de la direction de CARE

« CARE travaille chaque jour aux côtés de communautés vulnérables à travers le monde où les systèmes de santé sont les plus fragiles. En période de pandémie, l'existence devient encore plus périlleuse dans ces communautés. Le désinfectant pour les mains représente une ressource importante pour arrêter la propagation du COVID-19, en particulier dans les lieux où l'accès à l'eau et aux installations sanitaires est limité et où la distanciation sociale constitue un défi à la survie. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants du généreux don de Mary Kay qui va nous aider à assurer la sécurité des communautés. »

Pat Drury, directeur de l'OMS, en charge du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémies (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN)

« La mission du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémies (Global Outbreak Alert and Response Network, GOARN), agissant en collaboration avec l'OMS, est de fournir des ressources internationales de santé publique permettant de contrôler les flambées épidémiques et les situations d'urgence de santé publique à travers le monde. Le réseau relie les institutions partenaires pour de meilleurs résultats de santé et met en réseau les ressources internationales de santé publique pour soutenir les communautés et sauver des vies en cas de flambées d'épidémie majeures et d'urgences de santé publique. À l'heure où nous célébrons notre 20e anniversaire, et ce en plein milieu de la pandémie de COVID-19, notre mission fait sens aujourd'hui plus que jamais. Au nom de ceux qui bénéficieront le plus de cette générosité, nous remercions Mary Kay pour ce don. »

Zara Ingilizian, responsable de la Consumer Industries and the Future of Consumption Platform, Forum économique mondial

« Le Forum économique mondial, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, mobilise toutes les parties prenantes pour protéger les vies et les moyens de subsistance grâce à sa Plateforme d'action contre le COVID-19 (COVID-19 Action Platform). La propagation de cette maladie exige une coopération mondiale entre les gouvernements, les organisations internationales et le monde des affaires. Les entreprises travaillant dans l'industrie de la consommation, telles que Mary Kay, et leurs dons de produits sanitaires vitaux jouent un rôle crucial dans la protection de la santé et du bien-être des travailleurs, des professionnels de la santé et des consommateurs. »

Citations de partenaires/Soutien à la prévention de la violence domestique et aux besoins de réponse :

Michelle Nunn, présidente et chef de la direction de CARE

« Lorsqu'il frappe des pays qui connaissent la guerre, la pauvreté et l'instabilité, le COVID-19 engendre une véritable tempête de facteurs qui auront pour effet d'exacerber les défis déjà existants que connaissent de nombreuses femmes et jeunes filles vivant dans ces conditions, notamment les violences sexospécifiques (Gender-Based Violence, GBV). Nous devons veiller à ce que la réponse d'urgence au COVID-19 n'oublie pas les personnes les plus marginalisées et les plus vulnérables de la société. Le généreux don de la Mary Kay Foundation va contribuer à protéger les femmes et les jeunes filles contre les violences sexospécifiques et autres menaces pendant cette période de crise. »

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de produits de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de parfums. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

À propos de The Mary Kay Foundation?

Guidée par le rêve de Mary Kay Ash qui est d'améliorer partout la vie des femmes, The Mary Kay Foundation? lève des fonds et les distribue pour investir dans la recherche de pointe sur le cancer afin de trouver des traitements contre les cancers féminins et mettre fin aux violences conjugales faites aux femmes. Depuis 1996, The Mary Kay Foundation? a contribué pour plus de 80 millions USD au soutien financier d'organisations qui défendent sa double mission. En outre, la Fondation soutient des initiatives de prise de conscience, des programmes de sensibilisation des communautés, et se bat pour que la législation garantisse aux femmes la santé et la sécurité. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur pour les femmes. Pour en savoir plus sur comment éduquer, défendre, se porter volontaire, verser des dons, ou se joindre au travail vital de soutien et d'autonomisation des femmes, rendez-vous sur le site marykayfoundation.org, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, ou suivez-nous sur Twitter.

