C'est aujourd'hui la Journée nationale des médecins au Canada

OTTAWA, le 1er mai 2020 /CNW/ - En cette Journée nationale des médecins au Canada, cette année peut-être plus que jamais, nous pensons au dévouement des médecins et de tous les professionnels de la santé qui luttent de concert avec les responsables des orientations politiques et le grand public contre la COVID-19.

Cette pandémie nous rappelle avec force l'engagement des médecins aux quatre coins du pays. Face à des circonstances et à une inquiétude sans précédent, les médecins dirigent les activités de santé publique, prenant soin des personnes affectées par la COVID-19 et assurant le maintien de notre système de santé.

Aujourd'hui, pensons au travail et aux sacrifices des médecins et, surtout, montrons-leur notre profonde appréciation des soins qu'ils prodiguent aussi bien dans des circonstances normales qu'exceptionnelles. Les médecins choisissent la profession médicale par vocation, et aujourd'hui, cela n'a jamais été plus vrai.

Dr Sandy Buchman

Président, Association médicale canadienne

