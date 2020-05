Journée internationale des travailleuses et des travailleurs : solidaires plus que jamais?!





MONTRÉAL, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) met en lumière le travail de millions de femmes et d'hommes sous la thématique « Solidaires plus que jamais?! ».

Dans le contexte de crise du coronavirus qui a forcé l'annulation de la traditionnelle marche du 1er mai, le CCMM-CSN invite plutôt ses membres et la population à participer aux activités de mobilisation virtuelles organisées par la Coalition du 1er mai, à savoir un webinaire ainsi qu'une campagne d'affichage participative sur les médias sociaux.

En cette Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le CCMM-CSN souhaite reconnaître le travail exceptionnel des travailleuses et des travailleurs qui offrent des services essentiels à la population, tout en restant solidaire de celles et de ceux qui ont perdu leur emploi ou qui continuent de travailler à distance en respectant les directives de santé publique.

« En cette crise sanitaire sans précédent, le CCMM-CSN insiste sur le fait qu'il est plus que temps que l'on s'occupe de la santé physique et mentale des travailleuses et des travailleurs. Notre système économique actuel fait toujours primer les profits sur les besoins des êtres humains. Cela doit cesser! La crise qui secoue le monde entier nous rappelle l'importance de garantir à chacune et à chacun un filet social qui permet de répondre véritablement aux besoins et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour créer une réelle solidarité sociale », affirme Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN.

Webinaire

Dans le but d'interpeller la population quant aux enjeux touchant le monde du travail malgré le confinement, le CCMM-CSN invite ses membres à participer au webinaire organisé par la Coalition du 1er mai qui abordera les stratégies de mobilisation en lien avec la santé et la sécurité du travail. Cette discussion en ligne, qui se déroulera aujourd'hui de 12 h 15 à 13 h, sera diffusée en direct sur la page Facebook du 1er mai.

Le webinaire sera animé par Chantal Ide, vice-présidente du CCMM-CSN. Les personnes suivantes y prendront la parole :

Félix Lapan, organisateur communautaire à l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

Jacques Parenteau , secrétaire général de l'Association des professeurs de Lignery et président du comité en santé et sécurité du travail de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

, secrétaire général de l'Association des professeurs de Lignery et président du comité en santé et sécurité du travail de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Sophie Leclair , ancienne présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN), représentante de la

catégorie 1 à la FSSS-CSN

, ancienne présidente du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN), représentante de la catégorie 1 à la FSSS-CSN Roxane Larouche , responsable des communications au Bureau québécois des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) affiliés à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Présence sur les médias sociaux

Pour souligner la journée du 1er mai, le CCMM-CSN invite également les travailleuses et les travailleurs à se prendre en photo avec le visuel du 1er mai en y inscrivant le nom d'une personne ou d'un métier afin de souligner leur solidarité. Ces photos seront relayées sur la page Facebook du 1er mai.

Rappel historique

La Journée internationale des travailleuses et des travailleurs est née à la suite d'un mouvement de grève lancé à Chicago le 1er mai 1886 par 300?000 travailleurs qui voulaient obtenir la journée de travail de huit heures. Une répression policière sanglante est alors survenue : des militantes et des militants syndicaux furent arrêtés et condamnés à mort. Quatre d'entre eux ont été pendus. Six ans plus tard, ils furent innocentés.

À propos du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

À propos de la Coalition du 1er mai

Les groupes organisateurs sont, par ordre alphabétique :

Organisations et centrales syndicales

APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FIQ, FTQ, SFPQ et SPGQ

APTS, CSD, CSN, CSQ, FAE, FIQ, FTQ, SFPQ et SPGQ Organismes communautaires

Au bas de l'échelle, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

