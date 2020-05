Shenzhen Daily : la croissance fondée sur l'innovation marque le 5e anniversaire de Qianhai





SHENZHEN, Chine, 1er mai 2020 /PRNewswire/ -- Voici un reportage du Shenzhen Daily à l'occasion du 5e anniversaire de l'inauguration de la zone de libre-échange de Qianhai et Shekou.

Desservant plus de 200 millions de clients particuliers grâce à son système financier inclusif, WeBank, dont le siège est situé à Qianhai, s'est convertie depuis sa création et au cours des cinq dernières années en une banque de premier rang en Chine.

Créée en décembre 2014 comme l'une des premières banques privées du pays et la première banque entièrement en ligne, WeBank est devenue la banque numérique leader à l'échelle mondiale selon Forrester Research, l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes du monde siégeant dans l'État du Massachusetts.

Les chiffres indiquent que, à la clôture de l'exercice 2018, la banque entièrement numérique gérait 220 milliards de yuans (31,03 milliards de dollars américains) en actifs. Son bénéfice net a atteint 2,47 milliards de yuans en 2018, dépassant ainsi les bénéfices cumulés des 16 autres banques privées créées en même temps que WeBank, soit 1,98 milliard de yuans.

Selon le président du conseil des superviseurs de WeBank, Wan Jun, la banque numérique n'aurait guère connu ce succès sans l'existence d'un environnement commercial centré sur l'innovation à Qianhai, une ville faisant partie de la zone pilote de libre-échange de la Chine (Guangdong) inaugurée le 27 avril 2015.

WeBank est l'une des entreprises ayant connu un développement rapide à Qianhai, qui, selon le Shenzhen Special Zone Daily, est devenu le moteur principal du développement de haute qualité de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao au cours des cinq dernières années.

Selon les statistiques officielles, la valeur ajoutée des entreprises inscrites à Qianhai a augmenté de 150 % au cours des dernières années, tandis que les recettes fiscales de la ville ont doublé. L'investissement en immobilisations à Qianhai a augmenté de 90 % et a contribué à hauteur de 2,4 % au PIB de 2019 de la province du Guangdong. Ayant atteint 10,77 billions de yuans, le PIB du Guangdong de 2019 fut le plus élevé du pays.

Qianhai a enregistré une croissance de 152 % du commerce extérieur au cours des cinq dernières années. Le volume total des importations et des exportations dans la zone portuaire de libre-échange sous douane de Qianhaiwan a atteint 128,55 milliards de yuans l'année dernière, soit une hausse de 233 % par rapport au 55,2 milliards de yuans enregistré l'année de sa création.

La directrice générale adjointe de YHGlobal, Liu Yuli, a déclaré que sa société basée dans le port de Qianhaiwan avait enregistré un taux de croissance de 200 % d'année en glissement annuel lors du premier trimestre de l'année, et ce malgré l'incertitude économique provoquée par la pandémie du COVID-19.

Selon Liu, le volume total des importations et des exportations de YHGlobal, une licorne de Hurun très impliquée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, a atteint 59,4 milliards de yuans l'année dernière, ce qui la place tout en de la chaîne d'approvisionnement de Shenzhen et la hisse au 13e rang à l'échelle nationale.

Elle attribue cette croissance remarquable de YHGlobal à l'adoption d'une série de politiques douanières innovantes facilitant le commerce transfrontalier.

« Prenons l'exemple de l'entrée en service de l'entrepôt central mondial », a déclaré Liu. « L'entrepôt central mondial permet de stocker différents types de marchandises ? y compris les marchandises sous douane et non liées ainsi que les marchandises importées et exportées ? dans le même entrepôt du port de Qianhaiwan, ce qui réduit considérablement les coûts d'exploitation et facilite le flux transfrontalier des biens », ajoute-t-elle.

Liu a déclaré que la douane de Shekou a développé plusieurs autres politiques favorables pour répondre aux besoins réels des importateurs et des exportateurs dans le cadre de leurs activités commerciales, ce qui les aide également à attirer plus de clients.

Le développement économique de haute qualité de Qianhai est en grande partie dû aux innovations institutionnelles auxquelles l'autorité Qianhai s'est engagée depuis sa création.

Selon les statistiques officielles, Qianhai a déployé 106 innovations institutionnelles l'année dernière, portant ainsi le nombre total à 520 en cinq ans. Parmi ceux-ci, 50 ont été promus à l'échelle nationale, cinq dans la région de la grande baie, 69 dans la province du Guangdong alors que 166 ont été reproduits à l'échelle de Shenzhen.

Pendant ces deux dernières années, Qianhai a dominé le classement de l'indice national de l'innovation établi par l'Université Sun Yat-sen de Guangzhou.

Les efforts déployés par les autorités de Qianhai pour créer un environnement commercial équitable et transparent ont porté leurs fruits. La matérialisation des investissements étrangers dans la zone de libre-échange a augmenté de 187 % en cinq ans, ce qui représente 21 % du total des investissements étrangers réalisés dans la province du Guangdong l'année dernière, soit une hausse de 8,3 points de pourcentage l'année de sa création.

L'an dernier, près de 1 400 nouvelles entreprises financées par Hong Kong ont été inscrites à Qianhai, apportant ainsi 88 milliards de yuans sous forme de capital social. À la fin de 2019, Qianhai accueillait 12 102 entreprises financées par Hong Kong, soit une hausse de 420 % par rapport aux 2313 entreprises inscrites à la fin de 2015. Les sociétés financées par Hong Kong ont apporté au total 1,3 billion de yuans sous forme de capital social.

Qianhai a été classé 51e dans la liste mondiale des environnements des sociétés dressée par PricewaterhouseCoopers en 2017. En 2018, elle sauta au 31e rang du classement pour ensuite atterrir au 23e rang l'année dernière.

Au cours des cinq dernières années, un total de 59 nouvelles routes longues de 36 kilomètres ont été ouvertes à la circulation et 179 nouveaux immeubles de bureaux ont été mis en service, offrant ainsi aux entreprises 3,13 millions de mètres carrés d'espace de bureaux à Qianhai.

