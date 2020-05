L'APEQ dénonce le projet de réouverture des écoles du Québec





KIRKLAND, QC, le 1er mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) dénonce l'absence d'un plan de réouverture des écoles de la part du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) qui tient bien compte de la sécurité de tous et réitère son point de vue selon lequel les établissements scolaires devraient rester fermés jusqu'à l'automne.

« Annoncer une date limite dans deux ou trois semaines et ensuite dire aux écoles et aux commissions scolaires de faire le reste n'est pas un plan. Nous sommes presque à la fin de la première semaine et le ministère n'a pas encore donné de réponses plus concrètes. Certaines écoles et commissions scolaires n'ont plus qu'une semaine pour tout planifier », a déclaré Heidi Yetman, présidente de l'APEQ.

Depuis qu'il a été annoncé, le lundi 27 avril 2020, que l'ouverture des écoles primaires aurait lieu le 11 mai 2020 dans la majeure partie de la province et le 19 mai 2020 dans la Communauté métropolitaine de Montréal, l'APEQ a poussé le MEES à fournir des réponses claires en ce qui concerne son plan. La réponse du MEES a très peu changé depuis son annonce initiale et de nombreuses questions demeurent sans réponse.

La distanciation sociale n'est pas réaliste pour les jeunes enfants, d'autant plus que cela sera impossible à faire avec 15 enfants dans chaque classe. De plus, certains protocoles, comme le lavage des mains, ne pourront pas être mis en oeuvre dans les écoles où il n'y a pas suffisamment d'équipement fonctionnel, comme des lavabos, ou qui manquent de personnel. L'organisation et la coordination des transports, en particulier dans les cas où les écoles partagent les services, s'avéreront un cauchemar sur le plan logistique. Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes qui ne peuvent tout simplement pas être réglés adéquatement en une ou deux semaines.

« Les écoles devront rouvrir, mais le Québec et le système scolaire ne sont pas prêts. Nous devons assurer la santé et la sécurité de nos élèves et des adultes qui en prennent soin. Le gouvernement du Québec doit revenir sur sa décision et retarder la réouverture des écoles jusqu'à ce que nous soyons certains que les conditions nécessaires pour le faire soient en place », a conclu Mme Yetman.

L'APEQ continuera d'exiger une meilleure réponse de la part du MEES afin de procéder à la réouverture de l'école d'une manière plus prudente et réfléchie afin de s'assurer que les écoles sont sécuritaires pour tout le monde. L'APEQ demeure également déterminée à travailler de façon constructive pour appuyer un apprentissage à la maison qui est équitable pour tous les élèves et qui répond à leurs besoins.

L'APEQ est la fédération des syndicats représentant les 8 000 enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec.

SOURCE Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

Communiqué envoyé le 1 mai 2020 à 05:00 et diffusé par :