rf IDEAS célèbre 25 ans d'innovation dans la gestion des accès par identification.





En tant que leader dans le secteur de la gestion des accès par identification, rf IDEAS a choisi de fêter ses 25 ans d'activité avec une marque actualisée, un site Web repensé, de nouveaux produits dans sa gamme de proximité WAVE ID®, et des lecteurs d'identifiants, d'informations mobiles et d'authentification sans contact.

La tradition de la société en termes de développement progressif de produits et de service client exceptionnel est démontrée par les partenariats durables qu'elle entretient avec Imprivata, HP et Google. « La collaboration est la clé de notre croissance et de notre leadership sur le marché de la gestion des accès par identification », a déclaré David Cottingham, président de rf IDEAS. « Nos nouveaux produits, porteurs de grandes avancées dans le domaine de l'authentification sans contact, reflètent notre volonté de créer des solutions de marché qui anticipent les besoins changeants des clients et y répondent. »

Repensé, le site Web rfIDEAS.com guide les clients vers la solution idéale pour diverses applications comme l'identification des employés, l'impression sécurisée, le suivi de l'heure et la présence, entre autres applications, avec des solutions d'authentification biométrique à venir.

La toute nouvelle solution d'authentification unique de l'entreprise, WAVE ID® Nano USB-C, offre la même technologie de lecteur sans fil, désormais disponible avec le connecteur USB de type C en plein essor, dans une conception qui résiste aux environnements hostiles. Elle rend les capacités de lecture possibles sur des appareils plus petits et est compatible avec les appareils Apple, Google, les appareils intégrant le protocole Microsoft USB-C, ainsi qu'avec les ordinateurs portables des cliniciens et les applications de mobilité.

Grâce à l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la qualité, tous les processus, le contrôle de la qualité des produits, le développement et la gestion globale de l'entreprise répondent aux attentes des clients et les dépassent. Cela a permis à rf IDEAS d'être classé pendant cinq années consécutives (de 2011 à 2015) sur la liste des sociétés privées les plus dynamiques d'Amérique, compilée par le magazine Inc., avant son acquisition en 2015 par Roper Technologies, Inc. Les nouvelles marques et gammes de produits continuent de refléter ce dévouement envers le leadership éclairé et l'innovation.

rf IDEAS, Inc. figure parmi les leaders dans l'espace des lecteurs de cartes et d'identifiants pour les soins de santé, le secteur manufacturier, les gouvernements et les entreprises. Partenaires d'importantes sociétés technologiques, les lecteurs de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l'authentification unique, l'impression sécurisée, le traçage de la présence et d'autres applications nécessitant une authentification. Les lecteurs de rf IDEAS prennent en charge presque toutes les technologies d'identification dans le monde, et l'ensemble croissant des techniques d'identification mobiles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rfideas.com.

