Pacific Drilling annonce une téléconférence sur ses résultats du premier trimestre 2020





Le jeudi 7 mai 2020, Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) publiera, après la fermeture des marchés, un communiqué de presse annonçant ses résultats financiers du premier trimestre qui s'est clôturé le 31 mars 2020. Le communiqué de presse annonçant les résultats sera disponible sur le site Web de la société à l'adresse pacificdrilling.com.

Bernie Wolford, PDG de Pacific Drilling, tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre le vendredi 8 mai 2020 à 10 h du matin, heure centrale des É.-U.

Pour accéder à la conférence téléphonique, les participants sont invités à s'inscrire en avance à l'adresse bit.ly/RegisterQ12020Call. À leur inscription, ils recevront immédiatement un e-mail contenant le numéro à composer et les codes d'accès de la conférence. Une rediffusion de la conférence sera disponible le jour suivant sur le site Web de la société ou en composant le +1 866-595-5357 et en indiquant le code d'accès 8638133#.

À propos de Pacific Drilling

Avec ses navires de forage les meilleurs de leur catégorie et son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling s'est donné pour mission de dépasser les attentes de ses clients en leur fournissant les services de forage en eau ultra-profonde les plus sûrs, efficaces et fiables du secteur. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l'une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l'adresse pacificdrilling.com.

