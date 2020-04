La Fondation des Prix Michener annonce les récipiendaires des bourses





OTTAWA, le 30 avril 2020 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui que ses bourses Michener-Deacon de 2020 seront décernées aux journalistes Laura Eggertson et Marie-Claude Lortie. En outre, une nouvelle bourse d'études en journalisme, la bourse Michener - L. Richard O'Hagan, a été attribuée à J-Source/Canada pour le projet Press Freedom.

Les deux projets de journalisme d'enquête sont :

-- LAURA EGGERTSON, pour une série étoffée d'articles imprimés et en ligne sur les jeunes qui quittent leur famille d'accueil sans foyer permanent ou réseau d'entraide. Le travail de Laura Eggertson étudiera les conséquences sociales et économiques de cette question méconnue, de même que de ses effets sur les jeunes concernés.

-- MARIE-CLAUDE LORTIE, pour un projet sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture canadienne - son impact sur la santé des consommateurs, son impact environnemental sur les terres agricoles et son impact économique sur les marchés de production et d'exportation. Le projet de Marie-Claude Lortie examinera également l'influence de l'industrie des pesticides et des coopératives agricoles sur les organismes de réglementation.

La nouvelle bourse Michener-L. Richard O'Hagan pour les études en journalisme est attribuée pour un projet piloté par Sonya Fatah, Christopher Waddell, H.G. Watson et Steph Wechsler. Le projet Press Freedom de J-Source/Canada identifiera des exemples où la liberté de presse est menacée à travers le pays, avec l'objectif de créer une base de données documentant les violations de la liberté de presse. À une époque où cette valeur démocratique fondamentale est attaquée à travers le monde, le projet Press Freedom entend fournir une plateforme de soutien et de ressources pour les journalistes, enseignants et étudiants en journalisme au Canada.

Chacune de ses bourses, d'une valeur de 40 000 $, comprend des dépenses à justifier pouvant aller jusqu'à 5000 $.

On rend traditionnellement hommage aux récipiendaires des bourses Michener 2020 lors d'une cérémonie annuelle de remise des Prix Michener à Rideau Hall, qui au cours des deux dernières années a été présidée par Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Lors de cet événement, on dévoile le lauréat du prix Michener de journalisme d'intérêt public au Canada.

En raison de la situation sanitaire mondiale actuelle, les Prix Michener ont été reportés et seront célébrés à une date ultérieure. Les finalistes pour le prix Michener 2019 seront annoncés le mois prochain.

Le Prix Michener, créé en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, récompense l'excellence en journalisme d'intérêt public. Les juges rendent leurs décisions sur la base du bénéfice que tire la société des reportages des médias écrits, électroniques et en ligne qui leur ont été soumis.

Les bourses Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête bénéficie du soutien de la Fondation des Prix Michener, Le Groupe Financier Banque TD et de la famille du regretté Paul S. Deacon. Elle permet à un journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois pour réaliser un projet de reportage. Les candidatures doivent prévoir un projet qui s'inspire du principal critère de promotion de l'intérêt public du Prix Michener annuel.

La Bourse Michener - L. Richard O'Hagan d'études en journalisme, soutenu par BMO Groupe financier, encourage l'avancement et l'enrichissement des études à l'intention des journalistes canadiens et des étudiants en journalisme.

La bourse est nommée à la mémoire du regretté L. Richard O'Hagan, éminent attaché de presse des premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre Trudeau, qui fut longtemps premier vice-président de la Banque de Montréal. Il avait débuté sa carrière comme reporter au Toronto Telegram.

Les juges pour les bourses Michener-Deacon de 2020 :

Geneviève Rossier (présidente du comité de sélection), éditrice et directrice générale, La Presse Canadienne, Service français;

Connie Monk, directrice du programme de journalisme parlé et en ligne à BCIT, ancienne journaliste et réalisatrice à CBC;

Raymond Brassard, ancien rédacteur en chef à The Montreal Gazette;

Romayne Smith Fullerton, professeure associée, Faculté d'information et études des médias, Université de Western Ontario, et responsable de l'éthique à J-Source.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 17:15 et diffusé par :