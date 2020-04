La GARP ouvre l'inscription au certificat sur la durabilité et les risques climatiques





L'inscription au certificat sur la durabilité et les risques climatiques (Sustainability and Climate Risk, SCRtm, qui est l'offre d'apprentissage de la gestion des risques la plus récente de la Global Association of Risk Professionals (GARP ? Association mondiale des professionnels du risque), s'ouvre demain.

Le certificat SCR est le tout premier programme de gestion des risques climatiques à l'échelle mondiale, destiné à aider les entreprise à traiter les risques associés aux changements climatiques. Le programme englobe des modules sur la politique et la réglementation, le financement durable, et l'analyse de scénarios, entre autres éléments.

Les examens SCR commencent en septembre. Les examens peuvent être pris via une séance de surveillance de test à distance ou des sites de tests disséminés dans le monde.

« Les risques issus des changements climatiques ne cesseront pas d'augmenter dans un avenir prévisible. La crise mondiale sanitaire et économique actuelle, causée par le virus COVID-19, souligne que ceux qui investissent dans leurs capacités en tant que gestionnaires des risques seront nettement mieux préparés pour répondre aux risques futurs », a déclaré Jo Paisley, co-président du GARP Risk Institute. « Le lancement de notre programme SCR marque une étape passionnante et importante dans le cadre des progrès effectués en matière de gestion des risques, en dotant les professionnels d'informations et de connaissances spécialisées pour gérer cette nouvelle frontière. »

Selon le « 2020 Sustainability and Climate Risk Management Report » (Rapport sur la gestion de la durabilité et des risques climatiques 2020) de la GARP, 85 % ? soit un pourcentage élevé ? de gestionnaires de risques déclarent nécessiter plus de connaissances SCR, tandis que plus de 80 % s'attendent à ce que leurs organisations se concentrent davantage sur les problèmes SCR au cours des deux à cinq prochaines années.

« Un grand nombre de facteurs complexes, allant des accords internationaux et attitudes des investisseurs à une plus grande prise de conscience des réalités physiques d'un monde changeant, façonnent la manière dont les entreprises traitent les problèmes de durabilité et de risques climatiques », a fait savoir William May, directeur mondial des Certifications et Programmes éducatifs chez GARP. « Nous sommes convaincus que les gestionnaires de risques qui acquièrent la formation et les connaissances SCR appropriées peuvent aider leurs organisations à se préparer à un avenir incertain. »

Les programmes éducatifs de la GARP visent à améliorer la pratique de la gestion des risques et aider les professionnels à prendre de l'avance dans cet univers de risques en pleine évolution. L'inscription aux principales certifications de la GARP : Financial Risk Manager (FRM® ? Gestionnaire de risques financiers) et Energy Risk Professional (ERP® ? Professionnel en risques énergétiques), s'ouvre également le 1er mai.

Les candidats intéressés peuvent s'inscrire, planifier leur participation, ou se renseigner davantage à propos du certificat SCR sur le site garp.org/scr.

À propos de la Global Association of Risk Professionals

La Global Association of Risk Professionals est une organisation non partisane à but non lucratif focalisée sur l'amélioration de la pratique de la gestion des risques. La GARP offre une certification des risques à base de profils, Financial Risk Manager® et Energy Risk Professional®, ainsi que le certificat Sustainability and Climate Risktm, et des opportunités de formation sans cesse renouvelées par le biais du développement professionnel continu. Grâce aux GARP Benchmarking Initiative et GARP Risk Institute, la GARP sponsorise la recherche en gestion des risques et favorise la collaboration entre les professionnels, les universitaires et les régulateurs. Fondée en 1996 et dirigée par un conseil d'administration, la GARP a son siège social à Jersey City, dans le New-Jersey, et possède des bureaux à Londres, Washington DC, Pékin et Hong Kong. De plus amples informations sont disponibles sur garp.org ou suivez la GARP sur LinkedIn, Facebook, et Twitter.

