Le gouvernement du Canada ajoute des initiatives numériques dans sa trousse d'outils virtuels contre la COVID-19

OTTAWA, le 30 avril 2020 /CNW/ - La COVID-19 représente un défi mondial en matière de santé publique, et continue d'évoluer rapidement. La pandémie a bouleversé le quotidien de personnes partout dans le monde, y compris au Canada. En guise de réponse, le gouvernement du Canada élabore des outils numériques pour protéger et informer les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique, et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont annoncé deux ajouts à la trousse d'outils virtuels du gouvernement du Canada pour favoriser la santé et le bien?être des Canadiens pendant la pandémie de COVID?19.

Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 est un service de courriel Web qui diffuse aux abonnés des renseignements critiques concernant la pandémie. Élaboré par Santé Canada, le Service numérique canadien (SNC) et Service Canada, ce service envoie aux abonnés des courriels les dirigeant vers le site Web du gouvernement du Canada sur la COVID-19, Canada.ca/le-coronavirus, où ils ont accès à des renseignements importants et fiables.

Par ailleurs, l'application ArriveCan, mise au point en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada, a été lancée à l'échelle du pays. Elle permet aux voyageurs qui rentrent au Canada de faire leurs déclarations au sujet de leur quarantaine ou de leur isolement de 14 jours de manière rapide, facile et sécuritaire à leur arrivée au pays. L'application fonctionne en numérisant les renseignements inscrits sur le formulaire à remplir par les voyageurs. Ces renseignements obligatoires comprennent notamment les détails sur les vols et les passages frontaliers, la présence de symptômes de COVID?19 et l'accès à une installation de quarantaine.

Obtenir les nouvelles sur la COVID?19 et ArriveCan viennent s'ajouter à la trousse d'outils numériques du gouvernement, y compris l'application mobile Canada COVID?19, qui offre un dispositif de suivi des symptômes, un outil d'auto?évaluation, ainsi que des renseignements sur les façons d'obtenir de l'aide en matière de santé mentale et de consommation de substances par l'entremise du portail Espace mieux-être Canada. L'application est téléchargeable gratuitement à partir du site Canada.ca/le-coronavirus ainsi que de l'App Store d'Apple et de Google Play.

Citations

«?Nous continuons de prendre des mesures pour nous assurer que les Canadiens obtiennent les renseignements les plus exacts et actualisés sur le virus. J'encourage tous les Canadiens à faire usage de l'appli mobile Canada COVID-19 et autres outils numériques, pour être informés, pour vérifier vos symptômes et pour chercher de l'aide si vous ne vous sentez pas bien ou êtes incertain.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Il s'est établi une collaboration inégalée à l'échelle du gouvernement et avec d'autres secteurs pour présenter des solutions numériques novatrices qui aident notre pays à relever les défis auxquels il doit faire face pendant la pandémie de la COVID-19, notamment le service de messagerie Obtenir les nouvelles sur la COVID-19. Le communiqué d'aujourd'hui illustre encore une fois notre façon d'appuyer les Canadiens et d'améliorer l'accès à l'information et aux ressources qui comptent. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

« Tout au long de la pandémie de la COVID?19, nous avons suivi une approche pangouvernementale pour créer des solutions qui aideront les Canadiens à rester informés et en santé. L'application ArriveCan est un autre fruit des travaux menés en collaboration à l'échelle du gouvernement pour trouver des façons novatrices de réduire la propagation de la COVID?19. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

Une fois abonnés au service de messagerie Obtenir les nouvelles sur la COVID-19, les Canadiens reçoivent un courriel dès que des renseignements majeurs sur la COVID-19 sont actualisés. Chaque courriel contient un lien menant à de plus amples renseignements sur Canada.ca/le-coronavirus.

Au cours de la première semaine de la phase d'essai, plus de 10 000 Canadiens se sont abonnés au service de messagerie Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 à l'adresse Canada.ca/covid19nouvelles.

Les Canadiens non-inscrits sur la liste de diffusion de courriels de mises à jour diffusés sur Obtenir les nouvelles sur la COVID-19 recevront tout de même des alertes d'urgence sur leurs téléphones portables par l'entremise des systèmes En alerte et Amber Alert, qui sont diffusés à l'échelle de la province ou du territoire. Ce service de diffusion de courriels s'ajoute aux systèmes d'alerte provinciaux et territoriaux déjà mis en place.

L'application ArriveCan est une solution de rechange aux formulaires imprimés qui réduit les contacts physiques entre, d'une part, les voyageurs et, d'autre part, les agents des services frontaliers et les agents de quarantaine. L'application aide à protéger tant les voyageurs que les agents.

L'application ArriveCan ne sera pas utilisée pour suivre automatiquement l'emplacement des personnes par leur téléphone ou par GPS; elle n'est pas un outil de surveillance. Le gouvernement du Canada accorde la plus grande importance à la protection des données des Canadiens : par conséquent, tout outil utilisé pour recueillir des renseignements personnels est soumis à une évaluation rigoureuse des facteurs relatifs à la vie privée.

