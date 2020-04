Cogeco Communications annonce la nomination de Frédéric Perron à titre de nouveau président de Cogeco Connexion





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) («?Cogeco Communications?») est heureuse d'annoncer la nomination de Frédéric Perron au poste de président de Cogeco Connexion, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Frédéric travaillera depuis le siège social ontarien de Cogeco Connexion à Burlington.

Frédéric est un cadre supérieur chevronné et dynamique qui possède plus de deux décennies d'expérience de gestion, acquise dans des entreprises internationales de premier plan offrant des services de télécommunications et financiers dont T-Mobile, Vodafone et Capital One.

«?Frédéric est un dirigeant solide qui excelle à combiner vision stratégique, gestion commerciale et efficacité opérationnelle et je me réjouis qu'il se joigne à notre organisation et partage sa vaste expérience?», a dit Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications. «?Sa capacité avérée à mettre en place des équipes hautement performantes ainsi que sa grande expérience en marketing, en image de marque, en ventes et en service à la clientèle seront de précieux atouts alors que Cogeco Connexion poursuit sa croissance et continue d'innover afin d'offrir des expériences client distinctives.?»

Frédéric agit actuellement à titre de chef de la direction commerciale chez T-Mobile en Pologne où il dirige une équipe de 3000 personnes servant 7 millions de clients. Dans ce rôle, il est responsable du marketing, des ventes, du service à la clientèle, des activités d'exploitation et du développement de produit. Il a créé avec succès le portefeuille commercial de l'entreprise, redynamisé la marque, amélioré substantiellement l'approche en matière de service à la clientèle et favorisé une très grande mobilisation des employés. Avant de se joindre à T-Mobile, Frédéric a occupé divers postes de haute direction chez Rogers Communications, Vodafone, Booz & Company et Capital One.

«?C'est avec grand plaisir que je rentre chez moi au Canada pour diriger les activités d'exploitation canadiennes de services à large bande de Cogeco et sa marque de confiance reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle et pour l'appui qu'elle accorde à ses communautés?», a indiqué Frédéric Perron. «?Je suis sincèrement honoré de me joindre à Cogeco et je serai très heureux de travailler avec les équipes alors que nous poursuivrons le chemin vers la réussite.?»

