Investissement de 750 000$ en environnement

QUÉBEC, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise innovante DroneXperts est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la Ville de Québec qui permettra de montrer de multiples bénéfices de l'utilisation du DronexpAIR dans des besoins de caractérisations environnementales. Ce projet de Vitrine technologique s'échelonnera sur deux ans ( 2020- 2021 ), et sera réalisé grâce au soutien financier du programme Vision entrepreneuriale Québec 2023 de la Ville de Québec. Ce succès d'entreprise est une grande source de fierté pour le maire de la Ville de Québec, M. Régis Labeaume.

« Les entreprises comme DroneXperts démontrent une fois de plus que Québec est une ville entrepreneuriale active, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Avec la Vision entrepreneuriale Québec 2023, nous poursuivons plusieurs objectifs dont celui de faire de Québec la ville la plus entrepreneuriale au pays. Le soutien financier d'entreprises visionnaires nous rapproche toujours davantage de cet objectif. Je salue l'audace de DroneXperts et son ambition de faire rayonner son expertise à l'international, et lui souhaite le plus grand des succès ! »

Dans l'ère des changements climatiques et du besoin d'innovation dans les technologies propres aidant aux problématiques environnementales, DroneXperts est en phase de commercialisation de son système DronexpAIR. Ce système sur drone sera un outil incontournable dans le suivi de la qualité de l'air et à la lutte au contaminant atmosphérique grâce à ses systèmes d'échantillonnage et de mesures embarqués. Ces données supplémentaires aideront les différents intervenants à une meilleure gestion de la qualité de l'air et à un meilleur contrôle des normes environnementales et de santé publique.

Il faut également souligner que ce système d'échantillonnage et mesure de l'air ambiant par drone a été réalisé grâce à un solide partenariat avec le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), une unité d'affaires d'Investissement Québec et le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) du Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques - MELCC. La mission d'Investissement Québec - CRIQ est d'offrir des services d'accompagnement technologique et d'innovation industrielle en plus de réaliser des simulations, des essais et des analyses pour les entreprises manufacturières du Québec. Tandis que celle du CEAEQ - MELCC est de garantir la disponibilité, la qualité et la continuité de l'expertise et de l'information analytique pour les besoins de protection de l'environnement et de conservation des ressources.

À propos de DroneXperts - L'entreprise est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones à l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle. Elle compte une vingtaine d'employés répartis dans plusieurs départements distinctifs : ventes, distribution, environnement, recherche et développement, formation et réparation en atelier. DroneXperts est en voie de devenir le leader canadien sur les technologies environnementales intégrées sur drone.

