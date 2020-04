Financière CI et Gestion de patrimoine Assante lancent le programme « Soyez bien conseillés » pour offrir des conseils financiers gratuits aux Canadiens en difficulté





TORONTO, le 30 avril 2020 /CNW/ - Financière CI (« CI ») (TSX : CIX) est ravie d'annoncer le lancement du programme « Soyez bien conseillés », qui offrira des conseils financiers gratuits aux Canadiens en difficulté financière, lesquels seront prodigués par des conseillers de Gestion de Patrimoine Assante (Canada) ltée (« Assante »). Cette initiative est menée entièrement sur une base de volontariat par les conseillers Assante qui donneront de leur temps pour écouter et fournir des conseils aux personnes touchées par la crise économique actuelle.

Les conseillers Assante seront soutenus par les équipes de CI, notamment des spécialistes en planification de la retraite, fiscale, successorale et comptable du Groupe de planification du patrimoine, une division de CI Conseil Privé S.E.C., et du Service de Planification fiscale, de la retraite et successorale, une division de CI Investments Inc.

« Dans les heures qui ont suivi l'appel à nos conseillers, plus de 80 d'entre eux se sont portés volontaires pour participer à ce programme, souligne Sean Etherington, président d'Assante. Nous croyons que maintenant, plus que jamais, l'accès aux conseils financiers est essentiel pour surmonter les nombreux obstacles auxquels font face les Canadiens, que ce soit en raison de la perte de leur emploi, de problèmes de santé ou de leur besoin d'aide pour comprendre les programmes offerts par le gouvernement. »

Le programme « Soyez bien conseillés » sera offert d'un bout à l'autre du pays dans le but d'aider les Canadiens qui n'ont normalement pas accès à des conseils professionnels et qui ont des questions précises qu'ils souhaitent aborder. Lors de séances individuelles, les conseillers Assante répondront aux questions, offriront des conseils et, surtout, aideront leurs communautés. Les membres du Groupe de planification du patrimoine fourniront également des conseils, au besoin. Les individus bénéficiant de ces services gratuits n'ont aucune obligation de conclure une entente de planification financière après avoir participé au programme « Soyez bien conseillés ».

Depuis le début de la pandémie de COVID?19, CI aide également les Canadiens à en gérer l'impact en faisant des dons aux communautés les plus démunies au Canada où beaucoup de gens et de familles luttent en ces temps sans précédent. Les dons sont offerts à Second Harvest, le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada, qui récupère les aliments frais et les surplus alimentaires et les redistribue aux organismes de services sociaux pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

« Je suis extrêmement impressionné par la manière dont les employés et les conseillers de CI ont réagi face aux défis soulevés par la pandémie de COVID-19, notamment les efforts supplémentaires qui sont déployés pour soutenir nos clients, pour travailler ensemble, même à distance, et pour redonner aux communautés et aux personnes dans le besoin, a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de CI. Ceci témoigne de la qualité et de l'engagement de nos employés. »

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme « Soyez bien conseillés », veuillez consulter le lien Assante.com/soyez-bien-conseillés.

À propos de Financière CI

CI Financial Corp. (TSX : CIX) est une société canadienne indépendante qui offre des services de gestion mondiale d'actifs et des services-conseils en gestion de patrimoine. Elle exploite principalement les sociétés suivantes : Placements CI, Gestion de patrimoine Assante (Canada) ltée, CI Conseil Privé S.E.C., GSFM Pty Ltd. (Australie), Services financiers de WealthBar Inc., BBS Securities Inc. et Surevest Wealth Management de Phoenix. Pour plus d'informations, visitez le www.cifinancial.com

À propos de Gestion de patrimoine Assante

Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus grandes firmes canadiennes offrant des solutions de gestion de patrimoine. Nos 830 conseillers professionnels, bien présents dans les communautés partout au pays, administrent environ 43 milliards de dollars d'actifs pour les familles canadiennes. Assante fournit une approche globale de planification de tous les aspects de la situation financière des clients, notamment la gestion de placements et la planification successorale, fiscale et d'assurance.

