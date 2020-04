Avis aux médias - Caravanes de solidarité - 1er mai - Le SCFP dans la rue pour les travailleuses et travailleurs de la santé





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - À l'instar de la marche du 1er mai pour souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) formera deux caravanes de voitures pour appuyer et remercier tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé. Celles-ci sillonneront les rues de Montréal et passeront devant plusieurs établissements de santé, CHSLD et hôpitaux.

« Pandémie ou pas, le 1er mai est la journée dédiée aux travailleurs. À travers la planète, et tout particulièrement cette année, il faut célébrer le travail incroyable de ceux et celles qui sont sur la première ligne de cette guerre contre la COVID-19. Il fallait toutefois changer la formule de la marche du 1er mai pour respecter les consignes sanitaires tout en offrant un support moral à ces anges gardiens », d'expliquer Marc Ranger, directeur du SCFP-Québec.

Quoi : Caravanes du 1er mai pour les salarié.e.s du réseau de la santé

Qui : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Quand : Le 1er mai 2020, à 11 h

Où : Le départ se fera de l'édifice de la FTQ situé au 565, rue Crémazie Est, à Montréal,

H2M 2W3

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

