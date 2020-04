Hurricane Electric étend son réseau mondial à un troisième site en Pologne





Hurricane Electric, le plus grand réseau fédérateur Internet natif IPv6 au monde, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un point de présence (PoP) en Pologne, au sein du centre de données de Quicktel, 4 Data Center Katowice, un important centre de données neutre dans le sud de la Pologne, qui fournit à ses clients une infrastructure d'alimentation et de refroidissement hautement résiliente et des systèmes de sécurité et de surveillance sophistiqués. Ce point de présence, situé au 7 Adamskiego Katowice 40-069, constitue le troisième centre de données de Hurricane Electric en Pologne.

Katowice étant un épicentre des affaires et du commerce, et la 16ème ville la plus puissante de l'Union européenne sur le plan économique en termes de PIB, le nouveau PoP offrira des options supplémentaires de connectivité à haut débit pour d'autres réseaux et fournisseurs d'accès Internet locaux, ainsi que pour les clients du centre de données. Selon une étude récente, la zone économique spéciale de Katowice (KSEZ) a été classée parmi les meilleures zones économiques du monde.

"L'Europe centrale est une zone de développement importante pour l'expansion mondiale d'Hurricane Electric et nous sommes ravis de fournir des options de connectivité à haut débit et rentables pour Katowice," a déclaré Mike Leber, président d'Hurricane Electric. "Ce nouveau PoP apportera une réponse aux demandes des entreprises dans cette zone à forte croissance."

Les clients du 4 Data Center et ceux de Katowice et de sa région disposent à présent d'une variété de nouvelles options de connectivité et d'un accès au vaste réseau IPv4 et IPv6 de Hurricane Electric via les ports 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) et GigE (1 Gigabit Ethernet). Les clients peuvent en outre échanger du trafic IP avec le vaste réseau mondial d'Hurricane Electric, qui offre plus de 20 000 sessions BGP avec plus de 7 800 réseaux différents, via plus de 250 points d'échange principaux et des milliers de ports de peering clients et privés.

À propos de Hurricane Electric

Hurricane Electric exploite son propre réseau mondial IPv4 et IPv6 et est considéré comme la plus grande dorsale IPv6 au monde. Au sein de son réseau mondial, Hurricane Electric est connecté à plus de 250 points d'échange principaux et échange directement son trafic avec plus de 7 800 réseaux différents. Utilisant une topologie de fibre optique résiliente, Hurricane Electric dispose de cinq chemins 100G redondants traversant l'Amérique du Nord, de quatre circuits 100G séparés entre les États-Unis et l'Europe, et d'anneaux 100G en Europe et en Asie. Hurricane a également un anneau autour de l'Afrique, trois points de présence en Australie et un point de présence à Aukland, en Nouvelle-Zélande. Hurricane Electric propose des solutions de transit IPv4 et IPv6 sur la même connexion. Les vitesses de connexion disponibles comprennent 100GE (100 gigabits/seconde), 10GE et gigabit ethernet.

