La firme-conseil indépendante en matière de votes par procuration Glass Lewis recommande aux actionnaires d'Osisko de voter en faveur de toutes les résolutions proposées à l'assemblée annuelle des actionnaires





TORONTO, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (« Osisko ») (TSX : OSK) a le plaisir d'annoncer que Glass Lewis & Co. (« Glass Lewis ») a recommandé que les actionnaires votent EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées qui seront examinées lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée »).

Glass Lewis est une firme-conseil indépendante renommée en matière de votes par procuration qui fournit, entre autres, des recommandations en matière de votes par procuration à des fonds de pension, à des gestionnaires de fonds, à des fonds communs de placement et à d'autres actionnaires institutionnels. Glass Lewis a formulé hier la recommandation que les actionnaires votent EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées à l'assemblée annuelle des actionnaires.

Osisko encourage les actionnaires à lire en détail les documents relatifs à l'assemblée. Des copies des documents relatifs à l'assemblée sont disponibles sous le profil de l'émetteur d'Osisko sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site web d'Osisko au www.osiskomining.com

VOTRE VOTE EST IMPORTANT ? PRIÈRE DE VOTER AUJOURD'HUI

Le conseil d'administration d'Osisko recommande à L'UNANIMITÉ que les actionnaires votent EN FAVEUR de toutes les résolutions proposées.

Veuillez soumettre votre vote bien avant l'échéance du vote par procuration, échéance fixée à 10 h du matin (heure de Toronto) le mercredi 27 mai 2020.

Les actionnaires sont priés de voter par Internet ou par téléphone, afin que votre vote soit reçu en temps opportun.

Les actionnaires inscrits (actions détenues à leur nom et attestées par un certificat matériel) peuvent voter par :



Internet : www.voteproxyonline.com



Télécopieur : 416-595-9593



Les actionnaires véritables ( actions détenues par un courtier, une banque ou un autre établissement) peuvent voter par :

Suivre les directives des formulaires d'instructions de vote.

Assemblée d'Osisko

L'assemblée aura lieu à 10 h du matin (heure de Toronto) le vendredi 29 mai 2020. Pour se joindre à nous par téléconférence, veuillez composer le 1-855-342-6455 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-416-933-3853 (pour l'extérieur de l'Amérique du Nord). Le numéro de la conférence est 2526184. Les participants à la téléconférence doivent appeler 5-10 minutes avant le début de l'assemblée.

Questions des actionnaires et aide

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour exercer le droit de vote se rattachant à vos actions d'Osisko, n'hésitez pas à communiquer avec notre agent de sollicitation de procurations, Laurel Hill Advisory Group, au 1-877-452-7184 (sans frais en Amérique du Nord), au +1 416-304-0211 (à frais virés pour l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel au assistance@laurelhill.com

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et de Chibougamau, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

POUR NOUS JOINDRE :

John Burzynski

Président et chef de la direction

Téléphone : 416 363-8653

Communiqué envoyé le 30 avril 2020 à 13:10 et diffusé par :