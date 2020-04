Silver Hills accueille Gerry Moroso à titre de directeur national des ventes pour le Canada





ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 30 avril 2020 /CNW/ - Silver Hills, l'entreprise mère derrière Silver Hills Bakery, One Degree Organic Foods et Little Northern Bakehouse, les marques qui sont meilleures pour vous, annonce aujourd'hui la nomination de Gerry Moroso à la fonction de directeur national, ventes - Canada, laquelle entre en vigueur le 20 avril 2020.

Moroso compte plus de 25 ans d'expérience en matière de vente de biens de consommation courante (CPG), représentant une vaste gamme de catégories et de clients d'un océan à l'autre. Étant jusqu'à récemment directeur de comptes de grande importance à Global Appetite, Moroso a commencé sa carrière de vente en 1993 au sein de Warner Lambert Canada (division Adams) en tant que responsable des ventes du district et du territoire. Il a ensuite occupé des postes relatifs aux comptes nationaux par l'entremise de plusieurs fusions et acquisitions auprès de Pfizer et Cadbury Adams, avant de devenir gestionnaire d'équipe à Reckitt Benckiser.

En 2009, Moroso a joint Pinnacle Foods Canada (maintenant Conagra Brands) à titre de gestionnaire pour le développement de la clientèle nationale, travaillant avec les partenaires intermédiaires de la société dans l'ensemble des régions du Canada. Il a gravi les échelons pour devenir administrateur de Sobeys, Walmart, Loblaws, Longo's et Tigre Géant, investissant la prochaine décennie dans l'établissement de partenariats stratégiques, la stimulation des ventes, l'encadrement d'équipes et l'optimisation des capacités in situ pour la gestion directe des comptes.

En tant que nouveau membre de l'équipe des ventes de Silver Hills, Moroso supervisera, planifiera et dirigera l'ensemble des activités de cette nature pour le compte de l'organisation au Canada.

« Nous sommes ravis de voir Gerry allier sa connaissance approfondie du marché canadien et du segment "meilleur pour vous" à sa passion à l'égard de la vente de nos gammes de marques biologiques et naturelles de première qualité! Il s'agit d'un excellent ajout à notre équipe », soutient Danny Houghton, responsable de l'expérience client.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe Silver Hills », affirme Gerry. « Je veux poursuivre mon parcours à Silver Hills en représentant des produits frais et sains qui contribuent à promouvoir un mode de vie plus santé, dont nous avons besoin comme jamais auparavant, alors que nous nous aidons mutuellement à traverser cette période difficile. »

À propos de Silver Hills

Établie en 1989, la société Silver Hills est le prolongement de la Silver Hills Guest House, où l'un des fondateurs de la société s'est mis à faire du pain en pétrissant des grains entiers germés. Lancée au départ sous le nom de Silver Hills Sprouted Bakery, la société a très bientôt créé d'autres marques pour s'aligner sur les choix alimentaires sains, dont One Degree Organic Foods, qui conçoit des pains et des céréales biologiques à partir de produits germés dont les ingrédients sont entièrement retraçables, et aussi la bannière sans gluten Little Northern Bakehouseen 2015. L'objectif de Silver Hills est de faire des produits végétaliens nourrissants et sans OGM qui invitent à vivre sainement grâce à des choix plus santé. La société exploite une grande boulangerie d'aliments faits à l'aide de grains germés de classe mondiale certifiée IMSA. Elle est établie à Abbotsford, en Colombie-Britannique, au Canada.

