Avis au public - Délais d'ouverture du pont-jetée LaSalle

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le début des opérations du pont pour la circulation maritime sous le pont-jetée LaSalle sera reporté au minimum jusqu'au 12 mai 2020 afin de respecter les...

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs, le Port de Montréal se joint au mouvement mondial «?Navires, sonnez vos cornes de brumes?!?» à l'invitation de l'International Chamber of Shipping et des associations canadiennes du milieu...