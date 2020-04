Fermeture SAAQ de Laval - Dix membres d'Unifor perdent leur emploi et la population perd un service





LAVAL, QC, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que prendra effet, malheureusement, la décision de cesser les opérations du bureau de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) à Laval privant ainsi de leur emploi les dix membres de l'unité de la section locale 698 d'Unifor qui travaillaient chez cet employeur.

Le 9 avril dernier, la Chambre de commerce de Laval, qui était le mandataire de la SAAQ, a annoncé la fermeture du service. « Ça été fait au cours d'une téléconférence et tout le monde était sous le choc et ébranlé par cette nouvelle. Ce n'est vraiment pas facile, car en plus de l'angoisse que toute cette pandémie occasionne, la perte des emplois est catastrophique », a expliqué Nicolas Lalonde, secrétaire-financier de la section locale 698.

Ce bureau de la SAAQ situé au 3100, boulevard de la Concorde est était pourtant fort achalandé. L'employeur a cependant invoqué des raisons financières. « C'est dommage pour la population qui avait l'habitude de venir à ce bureau », a commenté M. Lalonde.

Dans un message aux membres, le dirigeant syndical a tenu à souhaiter bonne chance à tout le monde. « Je tiens à vous dire que, quel que soit votre emploi dans le futur, la section locale 698 sera toujours présente pour vous aider si vous avez des questions. Nous avons aussi mis à votre disposition des personnes-ressources et nous allons vous aider dans le processus de fermeture. Plus personnellement, je vous remercie de votre accueil, car toutes les fois où j'allais vous voir, j'étais traité comme un roi. J'ai eu le privilège et j'en suis très fier d'avoir négocié vos quatre derniers renouvellements de convention collective, dont un qui s'est conclu après une grève de 47 jours, et ce, à l'avantage des membres qui ont su se tenir debout. Vous me manquerez », a-t-il conclu.

