Teleperformance Albania reconnue pour la 3ème année consécutive parmi les entreprises dans lesquelles il fait bon travailler en Albanie





Le programme international annuel « Best Places To Work » reconnaît les meilleurs employeurs du monde entier et leur offre la possibilité de se renseigner sur l'engagement et la satisfaction de leurs employés, il récompense ceux qui offrent un environnement de travail exceptionnel, encouragent et perfectionnent les talents à tous les niveaux de l'entreprise.

Pour la troisième année consécutive, Teleperformance Albania, filiale du leader mondial de la gestion d'expérience client omnicanal externalisée, a été récompensée pour son environnement de travail exceptionnel auquel les employés accordent une grande valeur. L'enquête sur la satisfaction des employés révèle que 96 % d'entre eux recommanderaient l'entreprise tandis que 93 % ont indiqué qu'ils étaient fiers d'y travailler.

« Teleperformance en Albanie et dans le monde entier est une entreprise humaine qui consacre des moyens importants au développement professionnel et au bien-être de ses employés. Nous sommes très heureux d'être récompensés par la certification "Best Place To Work". Les commentaires apportés par nos employés dans le cadre du processus d'évaluation est toujours encourageant et précieux alors que nous réfléchissons à la façon d'élargir les programmes pour les employés », a déclaré Diego Pisa, PDG de Teleperformance Albania.

« Nous sommes une entreprise qui croit en nos employés, les inspire et les motive. Pour ce faire, nous nous efforçons de créer un environnement de travail idéal, un niveau élevé de satisfaction au travail tout en encourageant leur développement et leur croissance. Nous voulons que nos employés soient fiers de leur appartenance dans notre équipe ! Nous savons que des employés heureux et satisfaits offrent d'excellentes performances et c'est ce que nous visons ! Maintenant que nous sommes récompensés "Best Place To Work", nous pouvons comparer TP Albania aux entreprises les plus prospères du monde et d'Albanie », a déclaré Odeta Melo, directrice des ressources humaines de Teleperformance Albania.

« Teleperformance Albania est parvenue à instaurer une culture qui se soucie profondément de la qualité et du bien-être des employés et qui réunie divers horizons, la transparence et l'ouverture au dialogue dans la base de l'innovation RH », a déclaré Hamza Idrissi, responsable du programme pour l'Albanie.

À PROPOS DU PROGRAMME

« Best Places To Work » est un programme international de certification RH qui vise à reconnaître les entreprises offrant un meilleur environnement de travail dans de nombreux pays à travers le monde. Notre évaluation analyse l'attractivité d'une entreprise grâce à un processus en deux étapes axé sur 8 facteurs liés au lieu de travail et qui incluent la culture, le leadership, les opportunités d'évolution et les pratiques en matière de personnel. Outre l'enquête sur la satisfaction des employés, nous réalisons une évaluation RH centrée sur les pratiques en matière de gestion des ressources humaines mises en oeuvre au sein de l'entreprise.

