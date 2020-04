Avis aux médias - Navires, sonnez vos cornes de brumes en soutien aux travailleurs





MONTRÉAL, le 30 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs, le Port de Montréal se joint au mouvement mondial «?Navires, sonnez vos cornes de brumes?!?» à l'invitation de l'International Chamber of Shipping et des associations canadiennes du milieu maritime. Il s'agit d'une occasion de célébrer et reconnaître la contribution des travailleurs essentiels en ces temps difficiles de crise sanitaire, particulièrement ceux et celles des secteurs maritime et portuaire.

QUOI : Prise d'image et de son du mouvement mondial «?Navires, sonnez vos cornes de brumes?!?» QUAND : Vendredi 1er mai 2020 à 12 h tapant OÙ : Port de Montréal

Dans le cadre de ce mouvement mondial, le Port de Montréal invite les capitaines de navires, opérateurs ferroviaires, débardeurs, camionneurs et autres travailleurs du port à sonner la corne de brume de leur navire ou encore le klaxon de leur véhicule ou équipement vendredi, à 12 h tapant.

Pour plus d'information : http://acpa-ports.net/SoundtheHorns_FR.pdf

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

