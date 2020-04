Temenos et Microsoft s'associent pour offrir un accès rapide à la solution SaaS de lutte contre la criminalité financière basée sur l'IA de Temenos...





Temenos et Microsoft s'associent pour offrir un accès rapide à la solution SaaS de lutte contre la criminalité financière basée sur l'IA de Temenos dans le but d'aider les banques à contrer la forte hausse de cybercrimes pendant la pandémie de Covid-19

Temenos (SIX: TEMN), l'entreprise de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui la mise en oeuvre d'une initiative conjointe avec Microsoft pour autoriser l'accès à sa solution SaaS de lutte contre la criminalité financière (FCM pour Financial Crime Mitigation) basée sur l'IA afin de permettre aux banques de protéger leurs clients et leur organisation de la hausse des crimes financiers constatée pendant la pandémie, tout particulièrement au moment où les banques ont effectué la transition vers le télétravail pour protéger leur personnel. La solution SaaS de FCM basée sur l'IA de Temenos installée sur la plateforme cloud rapide, évolutive et sécurisée Azure de Microsoft peut être déployée en quelques semaines.

Temenos et Microsoft libèrent l'accès aux banques pour une période d'essai de 14 jours, et ce, jusqu'au 30 juin. Dans le cadre de sa collaboration avec Microsoft, Temenos propose un accès au système et des tutoriels en ligne afin que les utilisateurs puissent se familiariser avec la navigation sur le logiciel et apprendre comment celui-ci peut les aider dans un contexte opérationnel bouleversé. Temenos a annoncé cette initiative de libre-accès à son logiciel de FCM lors de l'événement virtuel « Temenos Community Forum Online » organisé les 29 et 30 avril.

Le logiciel de FCM de Temenos fournit une protection contre la criminalité financière à l'échelle de l'entreprise, dans des environnements extrêmement réglementés en constante évolution. Cette protection permet aux opérateurs des banques de réagir aux alertes et de collaborer avec les membres des équipes tout en travaillant à distance. Tout au long de la crise du Covid-19, les clients de Temenos, qu'il s'agisse de banques de catégorie « Tier 1 », d'organisations régionales ou de néobanques, ont continué de bénéficier de la couverture FCM étendue de Temenos même avec des équipes en télétravail.

Les autorités de régulation financière du monde entier et des organisations telles que la Banque centrale européenne signalent que la pandémie de Covid-19 pourrait engendrer une augmentation de la criminalité financière et d'autres délits en raison des perturbations des marchés, des réductions de personnel et d'autres facteurs, comme cela a déjà été constaté lors de crises internationales antérieures. Lorsque de nouveaux vecteurs de menace apparaissent, les fraudeurs et criminels opportunistes adaptent leurs méthodes et ciblent les individus et les États en détresse.

Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme international de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, somme les entreprises de rester vigilantes vis-à-vis des risques émergents de blanchiment et de financement du terrorisme au moment où les criminels pourraient chercher à exploiter les failles et faiblesses des systèmes anti-blanchiment d'argent/de lutte contre le financement du terrorisme (AML/CFT) en supposant que les ressources sont mobilisées ailleurs. Les fraudeurs se sont déjà montrés prompts à adapter des méthodes frauduleuses notoires pour cibler des citoyens individuels, des entreprises et des organismes publics. Parmi ces méthodes de divers types figurent des versions adaptées de fraudes téléphoniques et d'escroqueries liées à l'approvisionnement et à la décontamination.

Jean-Michel Hilsenkopf, responsable des opérations de Temenos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être en mesure de mettre à disposition notre technologie cloud-native basée sur l'IA pour aider les banques à lutter contre la criminalité financière en hausse des suites de la pandémie. En tant que partenaire stratégique international de Microsoft en matière de logiciels bancaires, nous sommes ravis d'unir nos efforts pour proposer la solution logicielle SaaS de FCM de Temenos associée à Azure, la solide plateforme cloud éprouvée et sécurisée de Microsoft. Nous nous engageons à fournir d'efficaces fonctionnalités anti-blanchiment d'argent, de connaissance du client (KYC), de gestion de la fraude et de comparaison à des listes préétablies actualisées, combinées à des filtrages et à une surveillance des transactions performants et basés sur l'IA pour aider les banques du monde entier. »

Marianne Janik, directrice générale de Microsoft Suisse, a affirmé : « Cela fait dix ans que nous mettons au point des avancées sur le cloud en collaboration avec Temenos. Nous sommes fiers d'unir nos forces pour aider les banques à exploiter la puissance de la solution de FCM leader du marché de Temenos installée sur Azure, notre solide plateforme cloud mondiale, sécurisée et évolutive, pour lutter contre la forte hausse de la criminalité financière liée à la pandémie de Covid-19. »

Plus de 200 banques utilisent la solution SaaS de FCM de Temenos, qui couvre le filtrage et la comparaison à des listes de surveillance, la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention de la fraude et des activités suspectes, et la connaissance du client en offrant les meilleurs niveaux de détection du secteur et un taux de faux positifs inférieur à 2 %, comparé à la moyenne sectorielle de 7 % et au-delà. Le logiciel de FCM de Temenos peut être déployé de façon autonome ou intégré à n'importe quelle plateforme bancaire ou de paiement, y compris aux plateformes cloud-natives et cloud-agnostiques Temenos Transact et Temenos Infinity. La solution garantit une adaptabilité et des niveaux de détection inégalés dans la lutte contre la criminalité financière ainsi qu'une économie de plus de 50 % en termes de coût total de propriété (CTP). Le logiciel de FCM de Temenos donne la possibilité aux banques de disposer de capacités FCM basées sur l'IA de toute dernière génération, que ce soit sur cloud public, comme service ou sur site.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers la planète, dont 41 des 50 banques les plus importantes, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et des interactions de plus de 500 millions de clients bancaires. Temenos propose un logiciel cloud-native, cloud-agnostique et basé sur l'IA pour le front-office, mais permettant également la gestion des services bancaires de base, des paiements et des fonds et donnant la possibilité aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanales parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Il a été prouvé que le logiciel de Temenos permettait à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coûts-revenus de 26,8 %, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29 %, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget IT dans la croissance et l'innovation et non dans la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements des banques dans l'IT ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

