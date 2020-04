TomaGold conclut la transaction avec Pacton Gold





MONTREAL, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que, suite à ses communiqués de presse du 31 janvier 2020 et du 2 avril 2020, elle a conclu la transaction pour la vente de sa participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake à Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF).



La Société annonce également qu'en raison de la COVID-19, elle reportera le dépôt de ses états financiers consolidés intermédiaires et de son rapport de gestion le ou vers le 15 mai 2020. La Société s'appuie sur la dispense temporaire accordée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) permettant aux émetteurs assujettis de prolonger de 45 jours certaines échéances de dépôt de l'information continue survenant au cours de la période du 23 mars 2020 au 1er juin 2020.

La direction et les administrateurs de la Société sont soumis à une politique d'interdiction des opérations d'initiés jusqu'à ce que les dépôts reportés soient complétés, reflétant les principes de l'article 9 de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations et aux révocations en cas de défaut de dépôt dans plusieurs juridictions.

La Société confirme qu'il n'y a pas eu d'événements importants en dehors de la vente de sa participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake, affectant son activité depuis le dépôt de ses états financiers intermédiaires du premier trimestre 2020 effectué le 29 janvier 2020.

De plus, dans les prochains jours, la Société fournira une mise à jour sur sa transaction par essaimage en raison des conditions actuelles du marché.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Newmont Corporation et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

Contact :

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

